Advertisement
trendingNow13030966
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

मानसिक रोगी हैं इमरान, देश के सुरक्षा के लिए बन चुके हैं बड़ा खतरा! सेना ने लगाया शॉकिंग आरोप

Imran Khan vs Pakistan Army: पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इमरान खान पर आरोप लगाया कि वोअपनी जिद और गलत नैरेटिव के कारण देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मानसिक रोगी हैं इमरान, देश के सुरक्षा के लिए बन चुके हैं बड़ा खतरा! सेना ने लगाया शॉकिंग आरोप

Imran Khan vs Pakistan Army: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है. अब पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है, जो अपनी जिद और गुस्से में देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है.

राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा
जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि, यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और अपनी इक्षाओं को पाकिस्तान के हितों से ऊपर रखता है. उन्होंने कहा, "अब यह सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है. उनके इगो और गुस्से ने उसे अंधा कर दिया है."

सेना प्रवक्ता ने कहा कि यह व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अगर वह सत्ता में नहीं है, तो कोई भी देश नहीं चला सकता है. उनकी निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहा है. उन्होंने साफ कहा कि सेना और उसकी लीडरशिप पर हमले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इस नैरेटिव के खिलाफ "बिना डरे लड़ाई जारी रहेगी"

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय मीडिया से जुड़ा आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर ने दावा किया कि इमरान खान की बहनों ने इंटरव्यू दिए, जिन्हें भारतीय टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया है. यह बात सेना के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सेना का आरोप है कि इससे पाकिस्तान का गलत संदेश बाहर जा रहा है.

इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इमरान खान के नाम से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे कई संदेश भारत और अफगानिस्तान के अकाउंट्स से फैलाए जा रहे हैं.

जेल में मुलाकात और 'मेंटल टॉर्चर' का आरोप
इमरान खान इस समय अडियाला जेल में बंद हैं. उनकी बहन उजमा खान ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी. उन्होंने मीडिया से कहा कि इमरान खान बहुत गुस्से में हैं. उजमा के अनुसार, खान का आरोप है कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. इमरान ने अपनी बहन से कहा कि उन्हें दिनभर बंद रखा जाता है और किसी से बात करने की अनुमति नहीं है. उन्होंने सीधे तौर पर सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को इसका जिम्मेदार ठहराया है.

टकराव और बढ़ने के संकेत
पाकिस्तान की राजनीति में यह संघर्ष और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ता दिख रहा है. एक तरफ सेना का कहना है कि देश की सुरक्षा दांव पर है, वहीं इमरान खान के समर्थक दावा करते हैं कि सेना उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान का दोगलापन, मतलब के लिए 'उम्मत के कातिल' से भी कर ली दोस्ती!

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ देश दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंड...और पढ़ें

TAGS

Pakistan ArmyImran Khan

Trending news

'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, घर से निकले लोग
Humayun Kabir
'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, घर से निकले लोग
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन