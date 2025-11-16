पाकिस्तान ने पार की नीचता की हद, 1 लाख शरणार्थियों को कैद कर ले रहा अफगानिस्तान से बदला

Pakistan arrest Afghani: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव का अब सीधा असर शरणार्थियों पर पड़ता दिखाई देने लगा है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) की तरफ से जारी की गई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2025 में रिकॉर्ड संख्या में अफगान शरणार्थियों को हिरासत में लिया है. जिसके बारे में अफगानिस्तानी न्यूज एजेंसी के हवाले से आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 जनवरी से नवंबर 2025 के बीच पाकिस्तान ने 100971 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया. यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है.

सबसे ज्यादा प्रवासी

रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां बलूचिस्तान के चगाई और क्वेटा जिलों तथा पंजाब के अटक जिले में हुई हैं. हालांकि पहले भी 2024 में लगभग 9000 और 2023 में 26000 अफगानों को पकड़ा गया था. यूएनएचसीआर की तरफ से हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इनमें से 76 प्रतिशत शरणार्थी या तो बिना दस्तावेज वाले प्रवासी थे या उनके पास सिर्फ अफगान नागरिक कार्ड था. वहीं 24 प्रतिशत लोगों के पास सिर्फ पंजीकरण प्रमाण पत्र ही मौजूद था.

पाक सरकार का आदेश

दरअसल, पाक और अफगान के बीच सीमा विवाद बढ़ने के बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से 2025 में दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए थे. जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी से अफगान प्रवासियों को हटाने के निर्देश और पुलिस को पीओआर-कार्ड धारकों तक को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई थी. जिसके बाद गिरफ्तारी की संख्या में तेजी से उछाल देखा गया है. यूएनएचसीआर ने यह भी बताया कि हाल के महीनों में पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों को मिलने वाली नकद सहायता में कमी देखी जा रही है. इसका प्रमुख कारण अंतरराष्ट्रीय फंडिंग का लगातार घटते जाना माना जा रहा है. हालांकि, एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इस कटौती का सीधा असर उन हजारों अफगान परिवारों पर पड़ रहा है, जो खाने के सामान, किराए और सर्दियों की जरूरतों के लिए पूरी तरह नकद सहायता पर निर्भर करते हैं.