ईद मुबारक कहते ही पाक ने तोड़ा वचन! नहीं चला 'अमन' का वादा, अफगानिस्तान पर बरसाए आग के गोले

Pakistan Attacks Afghanistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई दिनों से जंग छिड़ी थी. दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया है इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आग के गोले बरसाए, पाकिस्तान ने कुनार में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे, नारी और मनोगई जिलों को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिससे आमलोगों और राहगीरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

लोगों को बनाया जाता है निशाना

इसके बाद नूरिस्तान के गवर्नर के प्रवक्ता, फेरेदून समीम ने कहा पहले, रोजाना दर्जनों गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती थीं और एंबुलेंस भी गुजरती थीं. हालांकि, पाकिस्तानी सेना अब लोगों को आने-जाने नहीं देती है और इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोलियों का निशाना बनाया जाता है.

इन जिलों में किए हमले

वहीं कुनार डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कल्चर में इन्फॉर्मेशन के हेड, जिया-उर-रहमान स्पिन घर ने कहा कि सीजफायर के दौरान, पाकिस्तान ने नारी और मनोगई जिलों में डूरंड लाइन के पास के इलाकों में 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए, जिससे कई लोगों को नुकसान पहुंचा, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

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हेल्थकेयर की हुई मौत

इसके अलावा नूरिस्तान के कामदेश जिले के बगीचा इलाके में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में एक हेल्थकेयर वर्कर और उसके बेटे की मौत हो गई. जिसके बाद उसके पति ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स ने हम पर भारी फायरिंग की, हमारी गाड़ी को गोली लगी, जब हम कार से बाहर निकले, तो उन्होंने फायरिंग जारी रखी. फायरिंग में मेरी पत्नी और मेरे बेटे मारे गए.

बंद कर दी गई सड़कें

नूरिस्तान के कामदेश और बर्ग-ए-मताल जिलों के लोगों का कहना है कि लड़ाई की वजह से सड़कें बंद कर दी गई हैं, जिससे उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें किसी भी समय पर पाकिस्तानी सेना निशाना बनाती है. इस रास्ते से जो कोई भी जाता है, उसे गोली मार दी जाती है और उसे गुजरने नहीं दिया जाता है. कुनार के लोकल अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार की छिटपुट गोलाबारी की वजह से, लगभग 7,500 परिवार सोची हुई डूरंड लाइन के पास के इलाकों से बेघर हो गए हैं और अब कुनार नदी के किनारे टेंट में रह रहे हैं.