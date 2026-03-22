Advertisement
trendingNow13149719
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनईद मुबारक कहते ही पाक ने तोड़ा वचन! नहीं चला अमन का वादा, अफगानिस्तान पर बरसाए आग के गोले

ईद मुबारक कहते ही पाक ने तोड़ा वचन! नहीं चला 'अमन' का वादा, अफगानिस्तान पर बरसाए आग के गोले

Pakistan Attacks Afghanistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीजफायर हो गया है. इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आग के गोले बरसाए हैं. जिससे आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 22, 2026, 11:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईद मुबारक कहते ही पाक ने तोड़ा वचन! नहीं चला 'अमन' का वादा, अफगानिस्तान पर बरसाए आग के गोले

Pakistan Attacks Afghanistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई दिनों से जंग छिड़ी थी. दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया है इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आग के गोले बरसाए, पाकिस्तान ने कुनार में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे, नारी और मनोगई जिलों को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिससे आमलोगों और राहगीरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. 

लोगों को बनाया जाता है निशाना

इसके बाद नूरिस्तान के गवर्नर के प्रवक्ता, फेरेदून समीम ने कहा पहले, रोजाना दर्जनों गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती थीं और एंबुलेंस भी गुजरती थीं. हालांकि, पाकिस्तानी सेना अब लोगों को आने-जाने नहीं देती है और इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोलियों का निशाना बनाया जाता है. 

इन जिलों में किए हमले

वहीं कुनार डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कल्चर में इन्फॉर्मेशन के हेड, जिया-उर-रहमान स्पिन घर ने कहा कि सीजफायर के दौरान, पाकिस्तान ने नारी और मनोगई जिलों में डूरंड लाइन के पास के इलाकों में 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए, जिससे कई लोगों को नुकसान पहुंचा, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

हेल्थकेयर की हुई मौत

इसके अलावा नूरिस्तान के कामदेश जिले के बगीचा इलाके में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में एक हेल्थकेयर वर्कर और उसके बेटे की मौत हो गई. जिसके बाद उसके पति ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स ने हम पर भारी फायरिंग की, हमारी गाड़ी को गोली लगी, जब हम कार से बाहर निकले, तो उन्होंने फायरिंग जारी रखी. फायरिंग में मेरी पत्नी और मेरे बेटे मारे गए.

बंद कर दी गई सड़कें

नूरिस्तान के कामदेश और बर्ग-ए-मताल जिलों के लोगों का कहना है कि लड़ाई की वजह से सड़कें बंद कर दी गई हैं, जिससे उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें किसी भी समय पर पाकिस्तानी सेना निशाना बनाती है. इस रास्ते से जो कोई भी जाता है, उसे गोली मार दी जाती है और उसे गुजरने नहीं दिया जाता है. कुनार के लोकल अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार की छिटपुट गोलाबारी की वजह से, लगभग 7,500 परिवार सोची हुई डूरंड लाइन के पास के इलाकों से बेघर हो गए हैं और अब कुनार नदी के किनारे टेंट में रह रहे हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Attacks Afghanistan

Trending news

पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
Pakistan
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
West Bengal Election 2026
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
india bangladesh relations
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
IMD
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
Zee Bharat Youth Fest 2026
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
israel iran war
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
Punjab
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
israel iran war
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
Punjab news
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील