पाकिस्तान ने फिर की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, काबुल में घर को बनाया निशाना, 4 की मौत

Pakistan attacks Afghanistan: पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर स्ट्राइक की है. जिसकी चपेट में आने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 13, 2026, 09:25 AM IST
Pakistan attacks Afghanistan: पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हमला किया है, इस हमले की चपेट में आने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 15 घायल हो गए हैं. इससे पहले भी दोनों देशों के बीच संघर्ष हो रहा था, अफगानिस्तान ने भी कई चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया था. 

हमले के बाद X पर लिखते हुए काबुल पुलिस के स्पोक्सपर्सन खालिद जदरान ने पाकिस्तानी बमबारी की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से हुए हमलों में शहर के घरों को निशाना बनाया गया जिसकी चपेट में आने की वजह से चार लोग मारे गए हैं और 15 अन्य घायल हो गए हैं. यह ताजा हमला दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद हुआ है. 

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव मुख्य रूप से इसलिए बढ़ा है क्योंकि इस्लामाबाद अफगान तालिबान सरकार पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पनाह देने का आरोप लगाता है, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है. अफगान तालिबान से अलग होने के बावजूद, TTP के ग्रुप के साथ आइडियोलॉजिकल लिंक हैं और उसने अफगान इलाके से पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं. 

अपडेट जारी है...

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ.

Pakistan Attacks Afghanistan

