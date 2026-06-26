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उधर रोटी के लिए तरस रही जनता, वहां अफसरों ने डकारे अरबों... पाकिस्तान में अबतक के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले का भंडाफोड़

Pakistan Financial Irregularities: पाकिस्तान में अरबों रुपये की वित्तीय गड़बड़ी का काला चिट्ठा खुला है. वहां के ऑडिटर जनरल की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में पाया गया कि यहां मंत्रालय के तहत काम करने वाले कई संस्थानों में 3.41 अरब रुपये की वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 26, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:58 PM IST
उधर रोटी के लिए तरस रही जनता, वहां अफसरों ने डकारे अरबों... पाकिस्तान में अबतक के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले का भंडाफोड़
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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