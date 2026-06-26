/उधर रोटी के लिए तरस रही जनता, वहां अफसरों ने डकारे अरबों... पाकिस्तान में अबतक के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले का भंडाफोड़

Pakistan Economic Crisis: आटा-चावल को तरस रहे पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई चरम पर है. कंगाली का आलम ये है कि वहां आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहा है. इस बीच पाकिस्तान में अरबों रुपये की वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा हुआ है.
पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल (AGP) की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के नेशनल हेल्थ सर्विसेज (NHS) मंत्रालय के तहत काम करने वाले कई संस्थानों में 3.41 अरब रुपये की वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है. इससे देश के पब्लिक हेल्थ सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल ऑपरेशंस को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं.
ऑडिट में अरबों रुपये की धोखाधड़ी, गबन, खरीद-फरोख्त के नियमों का उल्लंघन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का पता चला, जबकि पाकिस्तामी मीडिया 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑडिट के दखल के बाद केवल 127.27 मिलियन रुपये ही वसूल हो पाए. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल (PNMC) ने ऑडिटर जनरल और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद ऑडिट के लिए अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड पेश करने से मना कर दिया. काउंसिल का तर्क था कि वह एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम करती है और उसे सरकारी ग्रांट के बदले अपनी खुद की कमाई से फंड मिलता है.
हालांकि, ऑडिट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि काउंसिल फेडरेल कंट्रोल में है. ऐसे में यह कानूनी तौर पर AGP की सर्विलांस के दायरे में आती है. रिपोर्ट में ऑडिट प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है.
ऑडिट में फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन (FDI) में खरीद से जुड़ी गड़बड़ियों का भी पता चला.आरोप है कि वैक्सीन अधिक कीमतों पर खरीदी गईं, क्योंकि अधिकारियों ने फेडरल कैबिनेट के फैसलों और खरीद के नियमों का पालन नहीं किया. अकेले खरीद में हुई इन गड़बड़ियों का फाइनेंशियल असर 1.1 अरब रुपये से ज्यादा का था. इसके साथ ही ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी (HOTA) ने पाकिस्तान के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट के तहत जरूरी ट्रेजरी सिंगल अकाउंट' में फंड ट्रांसफर करने के बदले एक कमर्शियल बैंक अकाउंट में 38.78 मिलियन रुपये रखे. ऑडिट में चेतावनी दी गई कि तय फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर सरकारी फंड रखने से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कम होती है और दुरुपयोग का खतरा बढ़ता है.
HOTA का कहना था कि इस अकाउंट को शुरू में फाइनेंस डिवीजन ने मंजूरी दी थी, लेकिन ऑडिटर्स ने कहा कि बाद में आए वित्तीय नियमों ने उन मंजूरियों की जगह ले ली थी. रिपोर्ट में इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में 508.4 मिलियन रुपये की खरीद में गड़बड़ियों की ओर भी इशारा किया गया. 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, वहां सरकार की मंजूरी वाली पर्चेजिंग पॉलिसी या जरूरी कागजात के बिना ही स्थानीय स्तर पर दवाएं और सर्जिकल सामान खरीदे गए थे.