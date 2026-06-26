/उधर रोटी के लिए तरस रही जनता, वहां अफसरों ने डकारे अरबों... पाकिस्तान में अबतक के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले का भंडाफोड़

ऑडिट में फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन (FDI) में खरीद से जुड़ी गड़बड़ियों का भी पता चला.आरोप है कि वैक्सीन अधिक कीमतों पर खरीदी गईं, क्योंकि अधिकारियों ने फेडरल कैबिनेट के फैसलों और खरीद के नियमों का पालन नहीं किया. अकेले खरीद में हुई इन गड़बड़ियों का फाइनेंशियल असर 1.1 अरब रुपये से ज्यादा का था. इसके साथ ही ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी (HOTA) ने पाकिस्तान के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट के तहत जरूरी ट्रेजरी सिंगल अकाउंट' में फंड ट्रांसफर करने के बदले एक कमर्शियल बैंक अकाउंट में 38.78 मिलियन रुपये रखे. ऑडिट में चेतावनी दी गई कि तय फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर सरकारी फंड रखने से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कम होती है और दुरुपयोग का खतरा बढ़ता है.