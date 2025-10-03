अरब-अमेरिका को खुश करने में फंसा पाकिस्तान, गाजा शांति प्रस्ताव बना गले की फांस, क्या शहबाज ने ट्रंप के साथ खेला 'डबल गेम'?

पाकिस्तान फिलीस्तीन के मामले में अमेरिका और इस्लामिक मुल्कों, दोनों को खुश करने की कोशिश में बुरी तरह से फंस गया है. डबल गेम खेलने की अपनी पुरानी आदतों को लेकर पाकिस्तान कई बार फजीहत करवा चुका है. अब डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. वो इस प्रस्ताव को न पूरी निगल पा रहा है और न ही इसे उगल पा रहे. जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहले इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन करके ट्रंप को खुश कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान उस समर्थन से पलटने की कोशिश कर रहा है.

गाजा शांति समझौते का समर्थन करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी नेतृत्व की तारीफ भी की थी. लेकिन इस वाक्ये के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने देश की संसद को बताया कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध खत्म करने के लिए वाशिंगटन के '20-सूत्रीय' प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के मुताबिक, ट्रंप द्वारा इस सप्ताह घोषित 20-सूत्रीय गाजा योजना, वाशिंगटन में मुस्लिम-बहुल देशों के एक समूह द्वारा प्रस्तावित मसौदे से मेल नहीं है खाता है.' उन्होंने जोर देकर वो योजना 'हमारी नहीं है.'

The 20 point agenda which US President Trump released was not the one released by 8 Islamic/Arabia countries including Pakistan says Pakistan Foreign Minister Dar in the Parliament pic.twitter.com/4PzHBjWNSk Add Zee News as a Preferred Source — Sidhant Sibal (@sidhant) October 3, 2025

'20 प्वाइंट्स हामरे नहीं'

डार ने शुक्रवार को संसद में पाकिस्तानी सांसदों से कहा, 'योजना में बदलाव किए गए हैं. मैंने साफ कर दिया है कि ट्रंप द्वारा सार्वजनिक किए गए ये 20 बिंदु हमारे नहीं हैं. ये हमारे जैसे नहीं हैं. मैं कहता हूं कि इसमें, हमारे पास जो मसौदे थे, उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं.' पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार ऐसा नहीं किया है. वह कब पलट जाए उसे खुद भी पता नहीं होता. जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप की शांति योजना का खुलकर समर्थन किया था, जिसको लेकर पाकिस्तानी अवाम में भारी नाराजगी भी थी.

ट्रंप की योजना और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ

ट्रंप की शांति योजना में गाजा पर शासन करने वाली फिलिस्तीनी समूह हमास को हथियार छोड़ने का निर्देश दिया गया है. योजना के मुताबिक, गाजा का प्रबंधन 'शांति बोर्ड' द्वारा किया जाएगा, जिसका नेतृत्व खुद अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे. प्लान में यह भी कहा गया है कि इजरायल धीरे-धीरे गाजा से पीछे हटेगा. बंदियों का आदान-प्रदान होगा और गाजा का रीकंस्ट्रक्शन अरब देशों के खर्च पर होगा.

पिछले सप्ताह योजना की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसका '100 फीसदी' समर्थन किया है. योजना की घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसका स्वागत किया था और दो-राज्य समाधान को लागू करने की बात कही. पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, 'मुझे भी यकीन है कि फिलिस्तीनी लोगों और इजरायल के बीच स्थायी शांति क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास लाने के लिए आवश्यक होगी.'

पाकिस्तानी अवाम में गु्स्सा

Dawn अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा प्रस्ताव पर समर्थन करने के बाद देश में काफी गुस्सा है. पाकिस्तानी लीडरों, एक्सपर्टस, पत्रकारों और एक्टिविस्टों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्रंप योजना का समर्थन करने की आलोचना की और इसे 'समर्पण' कहा. पूर्व राजदूत और लेखक अब्दुल बासित ने कहा, 'यह पूरी तरह से मुस्लिम दुनिया का समर्पण है. वे यह तक नहीं कह सकते कि ईस्ट जेरूसलम को राजधानी मानकर फिलिस्तीन का एक राज्य होना चाहिए.' उन्होंने पूछा कि शरीफ ट्रंप की योजना का समर्थन क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें पूरी तरह पता है कि यह फिलिस्तीन राज्य बनाने की संभावना को लगभग खत्म कर देती है.'

वहीं, पाकिस्तान की पार्टी माजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन (MWM) के नेता अल्लामा रजा नासिर ने ट्रंप की योजना को 'गलत और अन्यायपूर्ण प्रस्ताव' करार दिया. उन्होंने कहा, 'यह गुप्त रूप से बनाई गई योजना है, जिसमें फिलिस्तीनी शामिल नहीं हैं और यह अमेरिकी केंद्रित समाधान थोपती है, जो इजरायली हितों को फिलिस्तीनी इंसाफ से ऊपर रखती है.' उन्होंने यह भी कहा कि योजना फिलिस्तीनी राज्य के मुद्दे पर साफ नहीं है.