Advertisement
trendingNow13094986
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनसुरक्षा बलों ने 40 घंटे में मार गिराए 145 BLA आतंकवादी, सरफराज बुगती ने बताया हमलों का पूरा सच; 17 PAK सैनिकों और 31 नागरिकों की भी मौत

सुरक्षा बलों ने 40 घंटे में मार गिराए 145 BLA आतंकवादी, सरफराज बुगती ने बताया हमलों का पूरा सच; 17 PAK सैनिकों और 31 नागरिकों की भी मौत

pakistan army kill 145 militants in balochistan: बलूचिस्तान में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 40 घंटे की लड़ाई में 145 आतंकवादी मारे गए और 50 लोग हताहत हुए हैं. BLA के हमलों के बाद पाकिस्तान ने भारत को दोषी ठहराया हैं, जबकि अमेरिका ने इसे आतंकवादी कार्रवाई बताया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुरक्षा बलों ने 40 घंटे में मार गिराए 145 BLA आतंकवादी, सरफराज बुगती ने बताया हमलों का पूरा सच; 17 PAK सैनिकों और 31 नागरिकों की भी मौत

pakistan army kill 145 militants in balochistan: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक भयानक संघर्ष हुआ है. यहां एक साथ कई जिलों में किए गए हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने 145 आतंकवादियों को मार गिराया है. यह 40 घंटे तक चले सघन ऑपरेशन का नतीजा है, जो कई जिलों में हुए गोलियों और बम धमाकों के बाद शुरू हुआ था. इन हमलों में लगभग 50 लोग मारे गए, जिनमें नागरिक और सुरक्षा बल भी शामिल थे.

लोगों को ढाल की तरह किया इस्तेमाल
सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, हमलावर सामान्य नागरिकों के रूप में छिपकर अस्पताल, स्कूल, बैंक और बाजारों में घुसे और अचानक गोलियां चलाना शुरू कर दिया था. पाकिस्तान के जूनियर इंटरियर मिनिस्टर तलाल चोधरी ने बताया कि आतंकियों ने आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और कई जगहों पर हड़कंप मचा दिया.

ये हमले बैलोच लिबरेशन आर्मी ने किए, जिन्होंने इसे ऑपरेशन हीरोफ या ब्लैक स्टॉर्म का नाम दिया है. समूह का कहना है कि उनका लक्ष्य पूरे प्रांत में सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था. क्वेटा में हमलों के बाद कई गाड़ियां जली हुईं और दुकानों के दरवाजे गोलियों से भरे पाए गए. सुरक्षा बलों ने इलाके में पैट्रोलिंग बढ़ाई और आवागमन पर पाबंदी लगा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

 31 नागरिक मारे गए
बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने बताया कि इन हमलों में 17 सुरक्षा कर्मी और 31 नागरिक मारे गए. पाकिस्तान की सेना के अनुसार शुक्रवार को 41 और शनिवार को 92 आतंकवादी मारे गए हैं. बुगती ने कहा कि सुरक्षा बलों को हमलों की पहले से जानकारी थी, जिससे उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी.

यह हमले बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे अलगाववादी संघर्ष को और तेज कर देते हैं. प्रांत में अलगाववादी लंबे समय से अधिक स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहते हैं. BLA ने दावा किया कि उन्होंने 84 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया और 18 को कब्जे में लिया है, हालांकि ये आंकड़ा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं किया जा सका है.

पाकिस्तान ने ठहराया भारत को जिम्मेदार
पाकिस्तान की सेना ने इन हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अपने आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह आरोप लगा रहा है और उसे अपने लोगों की लंबी मांगों पर ध्यान देना चाहिए. वहीं अमेरिका ने इन हमलों की निंदा की और इसे आतंकवादी कार्रवाई करार दिया.

बलूचिस्तान में यह हालिया संघर्ष सुरक्षा बलों और नागरिकों के लिए भारी चुनौती बन गया है. पाकिस्तान की सेना ने कहा कि आतंकवादी किसी शहर या रणनीतिक स्थल पर कब्जा नहीं कर सके. सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में नियंत्रण बनाए रखा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं.
ये भी पढ़ें: ट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Balochistan

Trending news

बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
Union Budget 2026
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Devendra Fadnavis
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
budget 2026
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
Union Budget 2026
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
Pakistan
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
Himanta Biswa Sarma
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
West Bengal news
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
crime news
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
Maharashtra
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
Jammu Kashmir
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा