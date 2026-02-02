सुरक्षा बलों ने 40 घंटे में मार गिराए 145 BLA आतंकवादी, सरफराज बुगती ने बताया हमलों का पूरा सच; 17 PAK सैनिकों और 31 नागरिकों की भी मौत

pakistan army kill 145 militants in balochistan: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक भयानक संघर्ष हुआ है. यहां एक साथ कई जिलों में किए गए हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने 145 आतंकवादियों को मार गिराया है. यह 40 घंटे तक चले सघन ऑपरेशन का नतीजा है, जो कई जिलों में हुए गोलियों और बम धमाकों के बाद शुरू हुआ था. इन हमलों में लगभग 50 लोग मारे गए, जिनमें नागरिक और सुरक्षा बल भी शामिल थे.

लोगों को ढाल की तरह किया इस्तेमाल

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, हमलावर सामान्य नागरिकों के रूप में छिपकर अस्पताल, स्कूल, बैंक और बाजारों में घुसे और अचानक गोलियां चलाना शुरू कर दिया था. पाकिस्तान के जूनियर इंटरियर मिनिस्टर तलाल चोधरी ने बताया कि आतंकियों ने आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और कई जगहों पर हड़कंप मचा दिया.

ये हमले बैलोच लिबरेशन आर्मी ने किए, जिन्होंने इसे ऑपरेशन हीरोफ या ब्लैक स्टॉर्म का नाम दिया है. समूह का कहना है कि उनका लक्ष्य पूरे प्रांत में सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था. क्वेटा में हमलों के बाद कई गाड़ियां जली हुईं और दुकानों के दरवाजे गोलियों से भरे पाए गए. सुरक्षा बलों ने इलाके में पैट्रोलिंग बढ़ाई और आवागमन पर पाबंदी लगा दी है.

31 नागरिक मारे गए

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने बताया कि इन हमलों में 17 सुरक्षा कर्मी और 31 नागरिक मारे गए. पाकिस्तान की सेना के अनुसार शुक्रवार को 41 और शनिवार को 92 आतंकवादी मारे गए हैं. बुगती ने कहा कि सुरक्षा बलों को हमलों की पहले से जानकारी थी, जिससे उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी.

यह हमले बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे अलगाववादी संघर्ष को और तेज कर देते हैं. प्रांत में अलगाववादी लंबे समय से अधिक स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहते हैं. BLA ने दावा किया कि उन्होंने 84 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया और 18 को कब्जे में लिया है, हालांकि ये आंकड़ा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं किया जा सका है.

पाकिस्तान ने ठहराया भारत को जिम्मेदार

पाकिस्तान की सेना ने इन हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अपने आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह आरोप लगा रहा है और उसे अपने लोगों की लंबी मांगों पर ध्यान देना चाहिए. वहीं अमेरिका ने इन हमलों की निंदा की और इसे आतंकवादी कार्रवाई करार दिया.

बलूचिस्तान में यह हालिया संघर्ष सुरक्षा बलों और नागरिकों के लिए भारी चुनौती बन गया है. पाकिस्तान की सेना ने कहा कि आतंकवादी किसी शहर या रणनीतिक स्थल पर कब्जा नहीं कर सके. सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में नियंत्रण बनाए रखा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं.

