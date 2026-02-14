जुमे के दिन मुनीर के हाथ से बालू की तरह फिसल गया बलूचिस्तान? अब तक नहीं आया PAK फौज का रिएक्शन!

Pakistan-Balochistan War news: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी (Balochistan Liberation Army) लगातार हमले कर रही है. बीएलए और अन्य सभी बलोच मुक्ति आंदोलन का दम भरने वाले संगठन का कहना है कि उन्होंने कई नए इलाकों से पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलोचों का कब्जा जगह जगह देखने को मिल रहा है. नोशाकी में चल रहे ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के दौरान बलोच लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों ने रेलवे पुलों पर विस्फोटक लगाकर उन्हें तबाह कर दिया.

कई पोस्ट पर BLA का कब्जा

है कि बलूचिस्तान के वासुका शहर में उसके लड़ाकों की तैनाती है और पाकिस्तानी झंडे हटा दिए गए हैं. बीते 24 घंटों में नोशकी, क्वेटा, ग्वादर समेत कई शहरों में हमले की खबर मिल रही है. बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य परिवहन और सैन्य लॉजिस्टिक्स को तबाह करना था. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से नहीं की गई है.

बलूचिस्तान में क्या चल रहा है

एक पाकिस्तानी न्यूज शो में चर्चा के दौरान पाक के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी ने साफ कहा है कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान में सैन्य ताकत के दम पर जीत हासिल नहीं कर सकता. उन्होंने कहा बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति में है. सेठी के इस बयान को पाकिस्तान के भीतर उभरती उस सोच के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ और विश्लेषक अब खुलकर कबूल रहे हैं कि बलूचिस्तान का मामला हाथ से निकल चुका है. बीते कुछ सालों में खासकर 2024 और 2025 में बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए हैं. बलोचों के हमले सुरक्षाबलों पर बढ़े हैं. उनके घातक एक्शन चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को निशाना बना रहे हैं. पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई राजनीतिक समाधान पेश नहीं कर पाया है.