चुपके-चुपके करीब आ रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाएं, लश्कर के आतंकी ने किया स्वागत, मांगी ये मन्नत

Hindi Newsपाकिस्तान-चीनचुपके-चुपके करीब आ रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाएं, लश्कर के आतंकी ने किया स्वागत, मांगी ये मन्नत

Bangladesh News: .

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:37 PM IST
Saifullah Kasuri File
Saifullah Kasuri File

Pakistan-Bangladesh Military Ties: पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बने मुल्क की सेना अब उस फौज से हाथ मिला रही है, जिसने उसे भाषा के आधार पर बूटों तले रौंदा और गोली मार दी. भारत की मदद से आजाद हुए बांग्लादेश में शेख हसीने के तख्तापलट के बाद से अंतरिम सरकार के आका मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में ढाका से दिल्ली से बैर बढाकर इस्लामाबाद से प्यार की पींगे बढ़ा रही है. पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनयिक और सैन्य रिश्तों का स्वागत किया है. सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी ने बयान जारी कर इस्लामाबाद और ढाका के बीच बढ़ी नजदीकी पर बधाई दी है.

सैन्य दोस्ती का स्वागत: कसूरी

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक कसूरी, जो खुद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी है. पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड कसूरी ने इस्लामाबाद और ढाका के बीच मजबूत होते रिश्तों पर बधाई दी है. कसूरी ने कहा, पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच व्यापार की आधिकारिक शुरुआत सराहनीय और प्रशंसनीय है.

ऐसे बयानों से पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत पर हमले के लिए बांग्लादेश को नया टूल मान रहे हैं. वो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भर्ती से लेकर उन्हें राशन और हथियार पहुंचाने तक का काम कर रहे हैं. हाल ही में LeT के डिप्टी चीफ कसूरी ने खुलेआम सभी आतंकी संगठनों के पाकिस्तान सेना के साथ जुड़ाव को कबूलते हुए पाक फौज और आतंकी समूहों के बीच सांठगांठ का खुलासा किया था.

पाकिस्तान की सेना मुझे बुलाती है: कसूरी

कसूरी ने हाल ही में पाकिस्तान के एक स्कूल में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा था- 'पाक फौज के अफसर उसे अपने सैनिकों की नमाज ए जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाते हैं'. यह बात पाकिस्तान सरकार के उन दावों के उलट थी, जो उसने बार-बार दुनिया के सामने किए हैं. पाकिस्तान दावा करता है कि वह आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता है लेकिन लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह खुलेआम कबूल कर रहा है कि वहां की सेना उसे बुलाती है. कसूरी के इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी गुटों के बीच किस हद तक गहरे रिश्ते हैं. पाकिस्तान और बांग्लादेश का डर्टी कनेक्शन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी चिंता के सबब से कम नहीं है.  पाकिस्तान और बांग्लादेश के शातिर गठजोड़ का कोई भी डर्टी कनेक्शन, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

