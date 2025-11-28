पाकिस्तान में बेसिक इलाज के लिए तरस रहे हैं मरीज, न मशीन मौजूद, न स्टाफ, ऐसा है सिंध प्रात का हाल

Healthcare Crisis in Pakistan: पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स में बुनियादी इंतेजाम आज भी बद से बदतर होते जा रहे है. 70 साल बीत जाने के बाद भी जिला अस्पतालों में सैकड़ों पद खाली पड़े हैं और हादसों के शिकार मरीजों के लिए ट्रॉमा सेंटर अभी तक शुरू नहीं हो सके.

सिर्फ कागजों पर सरकारी कोशिशें

साल 2000 में सिंध के 4 जिला अस्पतालों को डाउ मेडिकल कॉलेज से एसोसिएट कर उन्हें टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की गई थी. प्लान के मुताबिक, डाउ कॉलेज की फैकल्टी जिला अस्पतालों में आकर मरीजों को मेडिकल केयर देती, लेकिन ये अधिसूचना आज तक लागू नहीं हुई.

बुनियाद इलाज का हाल बेहाल

मौजूदा वक्त में जिला अस्पताल सिर्फ नॉर्मल टेस्ट और बुनियादी इलाज तक ही सीमित हैं, जबकि दवाइयों का बजट सिंध सरकार से हासिल होता है. इन अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, पीईटी-टी और कलर डॉप्लर जैसी उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाओं का अभाव है. इसकी वजह से मरीजों को सिविल हॉस्पिटल और जिन्ना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जाना पड़ता है, जहां पहले से ही मरीजों की भरमार है.

मरीजों की बढ़ती परेशानी

कराची के ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य केंद्र और मैटरनिटी होम में भी जरूरी सुविधाओं की कमी हैं, जिससे मरीजों की वक्त पर जांच नहीं हो पाती और बड़े सरकारी अस्पतालों पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. न्यू कराची के निवासी मोहम्मद असलम ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि गंभीर पीठ दर्द के मामले में डॉक्टर ने एमआरआई कराने की सलाह दी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट न्यू कराची हॉस्पिटल में एमआरआई सुविधा मौजूद नहीं थी. निजी डायग्नोस्टिक सेंटर ने एमआरआई के लिए 20,000 पाकिस्तानी रुपये मांगे. असलम को उधार लेकर जांच करवानी पड़ी. उन्होंने ये भी कहा कि रीढ़ की सर्जरी के लिए कराची के किसी सरकारी अस्पताल में स्पाइन सर्जन उपलब्ध नहीं हैं.

मशीनो की भी कमी

सिंध गवर्नमेंट सउदाबाद हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट (एमएस) डॉ. आगा आमिर ने बताया कि अस्पताल में 180 बेड हैं लेकिन एमआरआई व सीटी स्कैन मशीनें नहीं हैं, क्योंकि इसे सेकेंडरी हॉस्पिटल की श्रेणी में रखा गया है. उन्होंने कहा, “ट्रॉमा सेंटर और साइकेट्री यूनिट का एलान किया गया था और लाखों रुपये की मशीनरी 4 साल पहले खरीदी भी जा चुकी है, लेकिन आज तक इस्तेमाल में नहीं लाई गई. मलिर जिले की आबादी 24 लाख है और सीटी या एमआरआई की जरूरत वाले मरीजों को जिन्ना या सिविल अस्पताल भेजना पड़ता है.”

