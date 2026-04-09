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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान का बन गया पोपट! शांतिदूत बनने की कोशिश करता है, पनौती शुरू हो जाती है

पाकिस्तान का बन गया पोपट! 'शांतिदूत' बनने की कोशिश करता है, 'पनौती' शुरू हो जाती है

Pakistan is a failed country: पाकिस्तान और पनौतियों का चोली-दामन का साथ है. जहां जाता है, अपना तो काम बिगाड़ता ही है, दूसरे का भी भट्ठा बिठाकर उसका सत्यानाश करा देता है. अमेरिका और ईरान के बीच कथित सीजफायर का ड्राफ्ट मैसेज पोस्ट करके अपनी भद्द पिटवा चुके शहबाज शरीफ की फिरकी अब खुद उनके देश की जनता ले रही है.

 

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:11 PM IST
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US-Iran Ceasefire (AI Image)
US-Iran Ceasefire (AI Image)

Pakistan on US-Iran Ceasefire: जिस पाकिस्तान ने खुद कभी जिंदगी में कभी ईमानदारी से सीजफायर न किया हो, वो दूसरों की जंग क्या खाक रुकवाएगा. ये बात इसलिए क्योंकि ईरान और उसकी सीमा के आस-पास का सीजफायर कागजी दिख रहा है. मिडिल ईस्ट में धमाकों की संख्या कम हुई, लेकिन एकदम से बंद नहीं हुई. पाकिस्तान ने जो फर्जी शांतिदूत बनने की कोशिश की है, वो एक बिचौलिये की अदाकारी से ज्यादा कुछ नहीं है. जैसे बेमेल शादी के बाद, बिचौलिये को दोनों तरफ से ताने सुनने पड़ते हैं. वहीं हालत शहबाज शरीफ की हो गई है. ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर कराने का नाटक करने वाले पाकिस्तान के नेता अब अपने ही घर में ट्रोल हो रहे हैं.

सीजफायर पर पाकिस्तान का खराब ट्रैक रिकॉर्ड

पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता से हालात ऐसे बने कि ट्रंप को अपने डिप्टी वेंस को फौरन पाकिस्तान की फ्लाइट पर बैठाना पड़ा. जेडी वेंस स्पेशल प्लेन से पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं. माना जा रहा है कि जुमे के दिन यानी शुक्रवार को सीजफायर को लेकर अहम बैठक होगी जुमे के दिन अहम बैठक होगी. सीजफायर को लेकर अमेरिका से आया ड्राफ्ट मैसेज पोस्ट करके, भद्द पिटवा चुके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जमकर किरकिरी हो रही है.

लेबनान का एंगल कहां से आया?

मुद्दा ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई सीजफायर डील पर लेबनान समझौते का हिस्सा था या नहीं, इस पर इजरायल अपना आक्रामक रुख बनाए हुए है. लेबनान को लेकर पैदा हुए भ्रम ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं. इजराइल की भीषण मार ने ईरान की ओर से होर्मुज को ब्लॉक करने से शांति -समझौते की कोशिशें खटाई में पड़ती नजर आ रही है.

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(यह भी पढ़ें- 10 मिनट में 100 मिसाइलें... सीजफायर की आड़ में शहबाज ने दिया धोखा, लेबनान पर बमबारी क्यों नहीं रोक रहा इजरायल?)

धोखा और गद्दारी पाकिस्तान की फितरत, ट्रंप का चौंकाने वाला दावा

गुरुवार को ईरान पर हमले को लेकर अपने ही देश में घिरे ट्रंप ने ईरान वॉर को लेकर चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि तेहरान की तरफ से अमेरिकी वॉरशिप्स पर दागी गई 100 से ज्यादा मिसाइलें पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई थीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन मिसाइलों के पीछे चीन की भूमिका थी, जिसने पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को सप्लाई की. हालांकि, ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया की नंबर वन नेवी ने उन सभी मिसाइलों को समय रहते मार गिराया.

भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर

साल 2019 में पाकिस्तानी सैनिकों ने 3289 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था. वहीं साल 2020 में पाकिस्तान ने भारत के साथ 2050 बार सीजफायर तोड़ा, पाकिस्तान की इस कायराना हरकत में 21 भारतीय मारे गए थे. उस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ये जानकारी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान 2003 के सीजफायर समझौते का उल्लंघन न करे. वरना ठीक नहीं होगा, इसके बावजूद सीमा पार से इन घटनाओं को दोहराया गया. उसके बाद भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक फिर एक और स्ट्राइक और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को दो दिन में घुटनों पर ला दिया था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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US-Iran Ceasefire

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