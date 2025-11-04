पाकिस्तान में क्यों सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है पेट्रोल का दाम? फाइनली पता चल गया

US-Pakistan oil deal latest news: भूखे-कंगले पाकिस्तान को नजर आता है तो सिर्फ फायदा. अमेरिका ने शहबाज मुनीर को पुचकारा तो पाकिस्तान की इन जोड़ी हर नियम कायदा ताक पर रख दिया. पाकिस्तान का यही फितरत अब उसे कंगाली की ऊंचाईयों पर ले जा रही है. जिस अमेरिका ने शहबाज को पाकिस्तान में तेल निकालने का सपना दिखाया अब वही अमेरिका अपना तेल पाकिस्तान को बेचकर मुनाफा काटते हुए पहले ही कर्ज के दलदल में दबे मुल्क पर कर्ज की नई किस्त चढ़ा रहा है.

पाकिस्तान में पेट्रोल की मारामारी

पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा है कि अमेरिका से तेल की खरीददारी शुरू हो चुकी है. पहला ऑयल टैंकर अमेरिका से तेल लेकर पाकिस्तान में लंगर डाल चुका है और शहबाज शरीफ कह रहे ये पाकिस्तान के नए युग का आगाज है. दूसरी ओर डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक तीन दिन पहले ही पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता खून के आंसू रो रही है. ऐसे सूरते हाल पर ये शेर एकदम फिट बैठता है, 'इब्तिदा-ए-इश्क़ है रोता है क्या.. आगे-आगे देखिए होता है क्या'.

अमेरिका और पाकिस्तान की मोहब्बत का नया चैप्टर शुरू हुआ तो पाकिस्तान में हाय तौबा शुरू हो गई. अपने हुक्मरानों को कोसने वाले इंटरनेशल हो गए. और इस हाय-तौबा और लानत मलानत के पीछे है अमेरिका का तेल का खेल.

- 45 दिन का सफर तय करके अमेरिकी तेल का पहला टैंकर बलूचिस्चान की ऑयल रिफाइनरी पहुंचा है.

- खबरों के मुताबिक 150 मिलियन डॉलर्स का 10 लाख बैरेल कच्चा तेल अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचा है.

- नवंबर के आखिर में और जनवरी, 2026 में अमेरिका से 2 और शिप तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे.

ट्रंप ने 'तेल' निकाल लिया!

तबाही और गुरबत के श्राप से लिपटा पाकिस्तान नून,तेल और लकड़ी तक सब दूसरों से ही लेता है. पाकिस्तान में कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन कम होने की वजह से इसे बड़ी मात्रा में इसका आयात किया जाता है.

- पाकिस्तान में स्थानीय रिफाइनरियों को रोजाना 4.5 लाख बैरल कच्चे तेल की ज़रूरत होती है.

- पाकिस्तान अपनी जरूरत का सिर्फ 15-20 प्रतिशत कच्चा तेल ही अपनी जमीन से जुटा पाता है.

- पाकिस्तान के सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 55 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात हुआ.

- 2024 में पाकिस्तान में घरेलू तेल उत्पादन 63 हजार बैरल प्रतिदिन था, जो 2023 के मुकाबले 12 प्रतिशत कम था.

पाकिस्तान पर कर्ज की नई परत!

चंद दिनों पहले ट्रंप ने जिस पेट्रोल का ख्वाब दिखाकर भिखारिस्तान को मालामाल होने का भरोसा दिया. अब वही पेट्रोल बेचकर उसपर कर्जे की नई परत चढ़ा रहा है. असर पाकिस्तान में दिखने लगा है. अमेरिका के कच्चे तेल को पेट्रोल डीजल में बदलने से पहले ही शहबाज शरीफ की सरकार ने अवाम से वसूली का प्लान एक्टिवेट करते हुए पाकिस्तान में तेल के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं.

डील का मजमून

अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो तेल के भंडार हैं उन्हें खोजेंगे. जिस जमीन के नीचे तेल मिलेगा उसे निकालने और डेवलप करने का काम साथ होगा. इसके लिए अमेरिकी तेल कंपनी चुनी जाएगी जो तकनीक और निवेश करेगी और पाकिस्तान की जमीन और संसाधन उस कंपनी के हवाले कर देगा. इस पाटीदारी से निकले तेल से दोनों कमाई करेंगे. अमेरिका पाकिस्तान की ऑयल डील यानी वाशिंगटन से इस्लामाबाद की यारी पाकिस्तानियों को महंगाई के रूप में भारी पड़ रही है.