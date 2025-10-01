DNA: पाकिस्तान में जोरदार धमाका, मुनीर से बदला या ट्रंप को मैसेज? क्या है पीछे छिपी कहानी

Pakistan News: वैसे पाकिस्तान एक नंबर का बेगैरत मुल्क है. उसे शर्मिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ट्रॉफी चोरी करके भागे मोहिसन नकवी की भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कूटनीतिक पिटाई की है तो उसका जीजा आसिम मुनीर बलिचस्तान में फिर से पिटा है.

आसिम मुनीर की फौज पर फिर से हमला हुआ है. ये आत्मघाती हमला तब हुआ है जब आसिम मुनीर, ट्रंप को बलूचिस्तान का दुर्लभ खनिज दिखाकर अमेरिका से लौटा है. प्रश्न है कि क्वेटा में पाकिस्तानी आर्मी पर हुआ हमला ट्रंप को मैसेज है या फिर मुनीर से बदला है? आज हम इस प्रश्न को डिकोड करेंगे.

पाकिस्तान में जबरदस्त धमाका

मंगलवार दोपहर 12 बजे पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी में ज़बरदस्त धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई और दीवारों में दरारें आ गई. आसपास जो लोग खड़े थे, उनकी मौत हो गई. कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है और 32 लोग घायल हैं. जो मरे हैं, उनमें वहां मौजूद 4 आतंकी भी शामिल हैं. पूरे शहर की मेडिकल फैसिलिटी में आपातकाल घोषित कर दिया गया है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति का दावा है कि ये हमला तहरीक-ए-तालिबान ने किया है.

तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान का वो आतंकी संगठन है, जिसको लेकर अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर को चेताया था. अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों तक टीटीपी की पहुंच हो सकती है. टीटीपी वो संगठन है, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के विरोधी हैं. ठीक उसी तरह जिस तरह बलूच लिबरेशन आर्मी में पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के विरोधी शामिल हैं. बीएलए के विद्रोहियों के साथ-साथ टीटीपी के आतंकी बलूचिस्तान में आसिम मुनीर की सेना के लिए काल बने हुए हैं. क्वेटा में जो हमला हुआ, उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है.

क्या रेयर मिनरल्स से जुड़ा है कनेक्शन?

सिर्फ 2 दिन पहले यानी 28 सितंबर को आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ लकड़ी के एक छोटे से बक्से में बलूचिस्तान का खजाना लेकर ट्रंप के दरबार में हजारी लगाने पहुंचे थे. बक्से में कुछ रंग-बिरंगे पत्थर थे. वे पत्थर रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे सेरियम, लैंथेनम और नियोडिमियम से बने हुए थे. बलूचिस्तान में जमीन के अंदर यही पत्थर दबे हुए हैं. ट्रंप की नजर भी इन्हीं बेशकिमती पत्थरों पर हैं. बार-बार और लगातार जिस तरह ट्रंप आसिम मुनीर और शहबाज की तारीफ कर रहे हैं, उसका कारण यही पत्थर है, जो बलूचिस्तान में हैं. मुनीर बड़ी धूर्तता के साथ इसका सौदा ट्रंप से कर रहा है.

इन खनिजों को 21वीं सदी का सोना भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक तकनीक और ऊर्जा संसाधनों में इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. ये बात बलूचों को अच्छी तरह पता है. बलूचिस्तान इसे पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नहीं बेचना चाहता. बलूचों ने ट्रंप को सीधा मैसेज किया है कि वे पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेना के बजाय रेयर अर्थ मिनरल्स के असली मालिकों से सीधे बात करें. इसके बावजूद ना सिर्फ आसिम मुनीर बक्से में बंद करके रेयर अर्थ मिनरल्स ट्रंप को दिखा आया, बल्कि ट्रंप इसको लेकर काफी उत्सुक भी दिखे.

साल में दूसरा बड़ा हमला

ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान लौटे और फिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर के पास धमाका हो गया. इसीलिए ट्रंप-मुनीर की मीटिंग को इस धमाके से अलग नहीं कर सकते हैं. पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स पर ये साल का दूसरा बड़ा हमला है.

इसी साल फरवरी में भी पैरामिलिट्री फोर्स के 18 जवानों की हत्या कर दी गई थी. जनवरी से अब तक बलूचिस्तान में सुरक्षाबलों पर करीब 300 हमले हुए हैं. इसमें पाकिस्तानी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेज़ से लगभग 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं.

जाहिर है कि आसिम मुनीर बलूचिस्तान में अपने फौज़ियों को नहीं बचा पा रहा है. यही कारण है कि मुनीर ने आतंक का हाईब्रिड प्लान तैयार किया है. जिसके मुताबिक आतंकियों को आउटसोर्स कर उन्हें भारतीय बॉर्डर पर तैनात करेगा, जबकि पाकिस्तानी सेना की पूरी शक्ति बलूचिस्तान में लगाकर किसी तरह अपने सैनिकों की जान बचाएगा.