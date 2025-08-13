DNA: '...तो मुनीर की जी हुजूरी से खुश हो गए ट्रंप...', उरी में 'BAT विस्फोट', US की शह पर बढ़ रहा पाक का हौसला?

DNA Analysis: अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के आतंकवाद पर 'साझा घोषणा पत्र' और भारत पर इसके साइड इफेक्ट्स का विश्लेषण करेंगे. आपको सुनकर हैरानी होगी दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी सेना यानि पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर अमेरिका जैसी सुपरपावर ने आतंकवाद पर साझा घोषणापत्र जारी किया और इस घोषणापत्र के जारी होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के गठजोड़ वाली टीम यानि Border Action Team ने हमला कर दिया. उरी सेक्टर में किए गये इस BAT एक्शन में एक भारतीय जवान शहीद हो गया यानि अमेरिका की शह पर पाकिस्तान का हौसला इतना बढ़ गया है कि वो भारतीय सेना के जवानों को निशाना बना रहा है.

लेकिन खुद को आतंक से लड़ने वाला देश कहने वाला अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है. अमेरिका की इस नीति को समझने के लिए आज आपको अमेरिका के ही एक विचारक की कही बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए. अमेरिका के विचारक नोआम चाम्स्की ने कहा था "The United States has been the leading terrorist state for decades, supporting brutal regimes, overthrowing democracies, and using terror as a weapon to advance its interests." यानि अमेरिका दशकों से प्रमुख आतंकवादी राज्य रहा है, जो क्रूर शासनों का समर्थन करता है, लोकतंत्रों को उखाड़ फेंकता है और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए आतंक का हथियार बनाता है.

ये बयान चाम्स्की ने इक्कीसवीं सदी की शुरूआत में यानि सन् 2000 के आस पास दिया था यानि इस बयान को दिए हुए 25 साल बीत चुके हैं. इसके बाद अमेरिका ने नाइन इलेवन के तौर पर सबसे बड़ा आतंकी हमला झेला यानि उसे नसीहत भी मिल चुकी है. अपनी लगाई आतंकी आग में अमेरिका खुद भी जल सकता है. लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की फितरत नहीं बदली है. अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए उसने आज भी आतंकियों को बढ़ावा देना जारी रखा है..आज की तारीख में आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की बढ़ती दोस्ती और आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर बढ़ रही अमेरिका की मेहरबानियां को कह सकते हैं. अब अमेरिका पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को आतंक से लड़ाई में अपना साझेदार बता रहा है. पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर रहा है आज आपको अमेरिका और पाकिस्तान के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कही गई बातों के बारे में जानना चाहिए. इसमें से ज्यादातर बातें आपको एक मजाक लग सकती हैं लेकिन आतंक से लड़ाई के नाम पर आजकल अमेरिका ऐसा ही मजाक कर रहा है.

इस्लामाबाद में पाकिस्तान-अमेरिका काउंटर-टेररिज्म डायलॉग का आयोजन हुआ इसके बाद जो संयुक्त बयान जारी हुआ. उसे अमेरिका के गृह विभाग ने साझा किया है. जिसमें ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को अच्छी लगने वाली बातें कहीं लेकिन असली मुद्दे को भूल गए. इस बयान में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानि BLA, ISIS-Khorasan, और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को आतंकवादी खतरे की तरह स्वीकार किया गया और इनसे साथ मिलकर निपटने की बात कही गई लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की धरती से आपरेट कर रहे लश्कर ए तैयबा..जैश ए मोहम्मद और हिज्बुल से जैसी आतंकवादी संगठनों का जिक्र करना भूल गया जो हिंदुस्तान पर आतंकी हमला करते हैं और यूएन भी जिनको बड़ा आतंकवादी संगठन मानता है. मुनीर के प्रेम में ट्रंप को उनकी बिल्कुल याद नहीं आई.

इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमलों में मारे गए नागरिकों और पाकिस्तानी सैनिकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गईं, खास तौर पर Jaffar Express आतंकी हमले और खुज़दार स्कूल बस बमबारी का जिक्र किया गया लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान की धरती से हुई पहलगाम आतंकी हमले की साजिश का जिक्र करना भूल गया. जिसमें पाकिस्तान की सेना द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह भारतीयों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी. अमेरिका ने पाकिस्तान की उन आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक्शन की सराहना की जो इस इलाके और दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनते हैं लेकिन पाकिस्तान की उस नीति की निंदा करना भूल गया जिसमें वो अपनी धरती पर आतंकवादियों को ट्रेंड करके भारत में खून खराबे के लिए भेजता है, भारत पर आतंकी हमले की साजिश रचता है.

अमेरिका और पाकिस्तान में समझौता हुआ है कि वो संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मंचों पर मिलकर काम करेंगे ताकि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और स्थायी उपायों को बढ़ावा दिया जा सके लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान से ये कहना भूल गया कि कम से खुद अमेरिका जिन पाकिस्तानी आतं​कियों को यूएन में प्रतिबंधित करवाने की नाकाम कोशिश कर चुका है. उन पर तो पाकिस्तान कोई एक्शन ले ले. इस स्टेटमेंट में अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ लंबी साझेदारी और संवाद को जरूरी बताया है लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान से खुद ये संवाद करना भूल गया कि पहले पाकिस्तान की सरकार और सेना अपने देश में खुद तैयार करवाए गए आतंकी कैंपों में ताला लगवाए.

यानि अपने कुछ हितों की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपनी आंखों पर ऐसा चश्मा लगा लिया है. जिससे उन्हें पाकिस्तान की आतंकी साजिशें दिखनी बंद हो गई हैं और इसीलिए जिस पाकिस्तान वो कभी आतंक का अड्डा मानते थे. एक धोखेबाज मुल्क बताया करते थे अब उसे आतंक के खिलाफ लड़ाई में बड़ा साझेदार बता रहे हैं. इससे पाकिस्तान के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वो भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला करने वाली अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को ​एक्टिवेट कर रहा है. आज आपको पाकिस्तान की इस बैट साजिश की गंभीरता को समझना चाहिए.

पाकिस्तान की इस बैट टीम ने बारामुला जिले के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों पर हमला किया ये वही उरी सेक्टर है. जहां पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 2016 में भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया था. इस हमले में 19 जवान शहीद हुए थे, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी. इस बार फिर से उरी सेक्टर में एलओसी के पास आर्मी की टिक्का पोस्ट पर बैट आतंकियों ने बड़ा हमला करने की कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया.

इस हमले को नाकाम करते हुए भारतीय सेना के हवलदार अंकित ने अपनी पोस्ट की रक्षा करते हुए शहादत दी. ये हमला बताता है अमेरिका से समर्थन की बूस्टर डोज़ मिलने के बाद पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेशन सिंदूर वाले इंजेक्शन का असर कम हो रहा है और पाकिस्तान फिर से भारत के बड़े धमाके का इंतजार कर रहा है. भारतीय सेना पर हमला करने वाले BAT आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर फिलहाल फरार होने में सफल हो गए लेकिन भारतीय सेना इनके पीछे लग गई है. उम्मीद है इनको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, आज आपको पाकिस्तान की Border Action Team यानि BAT के बारे में भी जानना चाहिए. जिसके एक बार फिर से सर उठाने का मतलब साफ है पाकिस्तान फिर से कोई बड़ा आतंकी खेल खेलने वाला है.

पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानि BAT भारतीय सेना पर छिपकर अचानक और तेज हमला करने के लिए कुख्यात है. BAT में पाकिस्तान सेना के कमांडो और पाकिस्तान की सेना से ट्रेनिंग पाए आतंकवादी शामिल होते हैं. BAT घात लगाकर भारतीय सेना के गश्ती दल पर गोलीबारी करती है इसके अलावा आतंकियों को LoC पार कराने में मदद करती है. BAT में शामिल होने वाले पाकिस्तानी सेना के कमांडो SSG यानि पाकिस्तान की सबसे इलीट फोर्स, स्पेशल सर्विस ग्रुप से चुने जाते हैं. इसके अलावा BAT में शामिल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को भी SSG ट्रेंड करती है. BAT के आतंकियों को 4 महीने पाकिस्तान की एयर फोर्स भी ट्रेंड करती है. ये ट्रेनिंग हासिल करने के बाद पाकिस्तान के आतंकी किस तरह भारतीय सेना के साथ बर्बरता करते हैं. वो जानकार आप क्रोध से भर जाएंगे. इससे पहले भी BAT एक्शन पर भारत में गुस्सा भड़क चुका है.

10 जनवरी, 2020 को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने पुंछ में सेना के एक पोर्टर की हत्या करके उसका सिर काट दिया. 18 सितंबर, 2018 को सांबा जिले में बीएसएफ जवान की हत्या करके BAT ने उसके शरीर के अंगों को विकृत किया था. 22 जून, 2017 को कश्मीर में BAT ने दो भारतीय सैनिकों को मारा तो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में दो BAT आतंकी ढेर हो गए. 1 मई, 2017 को एलओसी पर भारतीय सेना की ज्वाइंट पेट्रोल टीम पर हमला हुआ..एक बार फिर बैट आतंकियों ने दो सैनिकों के शरीर को विकृत कर दिया. माछिल सेक्टर में 29 अक्टूबर 2016 को BAT का हमला हुआ. इस हमले में एक भारतीय सैनिक की हत्या करके उसके शरीर को विकृत किया गया. वहीं 8 जनवरी 2013 को पुंछ सेक्टर में BAT ने लांस नायक हेमराज को मारकर उनका सिर काट दिया. उस वक्त देश में इस हत्या के बाद काफी गुस्सा भड़का था. इन हमलों का भारतीय सेना ने पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया कि आतंकियों और उनको ट्रेनिंग देने वाली पाकिस्तान की सेना के हौसले पस्त हो गए और बैट एक्शन में कमी आई लेकिन अब एक बार फिर से बैट ने सिर उठाया है जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है. लेकिन पाकिस्तान की इस हिम्मत की वजह अमेरिका से उसे मिल रहे समर्थन को माना जा रहा है.