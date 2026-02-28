दोस्त पर हुआ वार तो क्या अब पाकिस्तान मारेगा ईरान पर मिसाइलें? शहबाज ने मिलाया MBS को फोन, बोले- हम साथ खड़े

Advertisement
Pakistan on Israel Iran Tension: पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच PAK ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) को फोन मिलाकर हालात पर चिंता जताई. उन्होंने ईरान के हमलों की निंदा करते हुए सऊदी के समर्थन का ऐलान किया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:22 AM IST
Pakistan Saudi Arabia on Israel Iran Tension: पश्चिमी एशिया में तेजी से फैलती जंग की लहर के बीच पाकिस्तान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उसने सऊदी अरब और खाड़ी देशों के प्रति पूर्ण एकजुटता का वादा किया है. पाकिस्तान ने इस संकट में उनके साथ खड़ा होने का ऐलान किया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात करके हालात पर चिंता जताई. इस दौरान शरीफ ने क्षेत्रीय स्थिति पर पाकिस्तान का रुख स्पष्ट किया. 

'प्रिय भाई मोहम्मद बिन सलमान से बात की'

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शरीफ ने लिखा,'आज शाम मैंने अपने प्रिय भाई, माननीय क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की. मैंने इजरायल के ईरान पर हमले के बाद हुई क्षेत्रीय तनाव में हुई खतरनाक बढ़ोतरी की कड़ी निंदा की. मैंने खाड़ी क्षेत्र के दूसरे देशों में हुए हमलों पर भी चिंता जताई. 

अपनी पोस्ट में पाकिस्तानी पीएम ने आगे लिखा, 'पाकिस्तान सऊदी अरब साम्राज्य और इस्लामिक भाईचारे वाले खाड़ी देशों के साथ इस कठिन समय में पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है. पाकिस्तान शांति के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने को पूरी तरह तैयार है. हम उम्मीद करते हैं कि रमजान का यह पवित्र महीना क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाएगा.'

ईरानी मिसाइलें ढहा रहीं कहर

शहबाज शरीफ का यह बयान ऐसे समय सामने आया है. जब अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं. इसके जवाब में ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह और हूती भी पलटवार कर रहे हैं. 

खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा वे तेल अवीव, कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन में मिसाइलें दाग रहे हैं. दुबई और अबू धाबी में विस्फोटों की खबरें आईं. जहां ईरानी मिसाइलों को रोकने के दौरान गिरे मलबे से एक एशियाई नागरिक की मौत हो गई. 

क्या जवाब देंगे सुन्नी मुस्लिम देश?

ईरान की ओर से किए गए हमलों से खाड़ी के सुन्नी मुस्लिम देशों में गुस्सा भड़क रहा है. यूएई ने कहा कि वह इन हमलों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है. वहीं सऊदी अरब ने ईरान की ओर से उसकी राजधानी रियाद और पूर्वी प्रांत पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की. सऊदी विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को कायरतापूर्ण करार देते हुए कहा कि उसके एयर डिफेंस ने हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया.

रक्षा समझौता करके फंस तो नहीं गया पाकिस्तान?

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, इस फैलती जंग में सऊदी अरब को समर्थन देना पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन गया है. उसकी वजह से पिछले साल सऊदी अरब के साथ किया गया उसका वह रक्षा समझौता है. जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा.

ईरान ने आसपास के 7 देशों में मचाई तबाही, लेकिन ओमान को छोड़ दिया; आखिर कैसे बच गया ये पड़ोसी मुल्क 

इस समझौते में प्रावधान है कि अपनी सुरक्षा को खतरा देख सऊदी अरब की सेना पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकती है. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता करके पाकिस्तान फंस गया है. 

एक ओर कुआं, दूसरी ओर खाई वाले हालात

अगर वह सऊदी अरब के फेवर में युद्ध में उतरता है तो ईरान की मिसाइलें उस पर बरसते देर नहीं लगेंगी और अगर वह पीछे हटता है तो सऊदी अरब उसकी गर्दन दबोच लेगा और पाई-पाई के लिए तरसा देगा. अब देखना है कि अपनी खोदी हुई खाई से पाकिस्तान कैसे बाहर निकल पाता है. 

