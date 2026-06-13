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'कर्ज और बंदूक के साये में पाकिस्तान का बजट'... 18.77 लाख करोड़ में से 11 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज और रक्षा पर खर्च

Pakistan Budget News in Hindi: पड़ोस में चल रही ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने अपने देश का बजट पेश किया है. यह बजट 18.77 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें से 11 लाख करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज और रक्षा पर खर्च किए जाएंगे. इसके मायने क्या हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 13, 2026, 04:59 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:59 AM IST
'कर्ज और बंदूक के साये में पाकिस्तान का बजट'... 18.77 लाख करोड़ में से 11 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज और रक्षा पर खर्च

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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