Pakistan Military Budget News: कंगाल पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन भारत के साथ अंधी दुश्मनी में वह लगातार सैन्य बजट बढ़ाने में जुटा है. पाकिस्तान सरकार ने 2026-27 के वित्त वर्ष के लिए कुल 18.77 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये का संघीय बजट पेश किया है. खास बात ये है कि इसमें 11 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज और रक्षा पर खर्च किए जाएंगे. इसका मतलब ये है कि कर्ज चुकाने और मिलिट्री पर होने वाले खर्च में ही कुल बजट का लगभग 59 प्रतिशत हिस्सा खप जाएगा.
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह बजट वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने पेश किया. इस बजट में कर्ज और ब्याज भुगतान पर पाकिस्तान सरकार 8.05 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. जबकि रक्षा बजट पर 3 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. यानी कुल बजट का लगभग 59 फीसदी हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने और सेना पर खर्च होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए फिर कितना बचेगा?
शहबाज सरकार की ओर से पेश इस बजट में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों के लिए संसाधन बेहद सीमित रह गए हैं. वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब द्वारा पेश इस बजट में कर्ज चुकाने और रक्षा पर होने वाला खर्च कुल बजट का लगभग 59 प्रतिशत हिस्सा खा जाएगा, जिससे पाकिस्तान के खस्ता आर्थिक हालात का पता चलता है. बाकी 41 प्रतिशत में ही पेंशन, सब्सिडी, विकास कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के खर्च किए जाएंगे.
पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्सपर्टों के मुताबिक, बजट में विकास कार्यों के लिए केवल 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह पैसा पानी, परिवहन, ऊर्जा और जलवायु परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा. इस बजट में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने और निर्यात प्रोत्साहन की बात कही गई है. इसके साथ ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17 प्रतिशत वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है. शहबाज सरकार का दावा है कि ऐसा करने से 1.2 करोड़ परिवारों को लाभ होगा.
बताते चलें कि पाकिस्तान भारी विदेशी और घरेलू कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है. विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से उसने IMF समेत कई संगठनों से भारी मात्रा में कर्ज ले रखा है, जो पिछले वर्षों में लगातार बढ़ रहा है. इन कर्जों पर पाकिस्तान को हर साल भारी ब्याज भी चुकाना पड़ता है. साथ ही उसे कई कड़वी शर्तों का पालन भी करना पड़ रहा है. जिससे आटा, दाल, चीनी, तेल, पेट्रोलियम समेत कई चीजों पर टैक्स बढ़ाना भी शामिल है.
ऐसे हालात में जनकल्याण के लिए खर्च बढ़ाने के बजाय उसने रक्षा खर्च में करीब 18 फीसदी की बढ़ोतरी की है. आलोचकों का कहना है कि कर्ज और बंदूक पर इतना खर्च करने के बाद देश में रोजगार बढ़ाने और बुनियादी सेवाओं के लिए पर्याप्त फंड नहीं बचेगा. इसकी वजह से मुल्क में गरीबी, असमानता और सामाजिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा है.
शहबाज सरकार ने इस बजट में कर संग्रह बढ़ाने और गैर-कर राजस्व बढ़ाने के उपाय किए गए हैं. इसके साथ ही टैक्स स्लैब में कटौती करके हाई इनकम वालों पर सरचार्ज भी हटाया गया है. जिससे मिडिल क्लास को कुछ राहत मिलने की संभावना जताई गई है.
पाकिस्तान सरकार ने इस बजट में 4 प्रतिशत GDP वृद्धि का लक्ष्य रखा है. लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने में विदेशों से लिया गया भारी कर्ज, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता उसके सामने बड़ी रुकावटे हैं. डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि मुल्क में अपनी अहमियत बनाए रखने और बजट में बंदरबांट करने के लिए पाकिस्तान सेना ने जानबूझकर भारत के खिलाफ दुश्मनी का नैरेटिव बना रखा है.
अगर वह भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो इससे मुल्क के डिफेंस बजट में काफी हद तक कमी आ सकती है. जिससे वह बचे पैसे को जनकल्याण में इस्तेमाल कर सकती है. लेकिन पाकिस्तानी सेना ऐसा नहीं चाहती. इसका खामियाजा पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है.