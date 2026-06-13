Pakistan Military Budget News: कंगाल पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन भारत के साथ अंधी दुश्मनी में वह लगातार सैन्य बजट बढ़ाने में जुटा है. पाकिस्तान सरकार ने 2026-27 के वित्त वर्ष के लिए कुल 18.77 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये का संघीय बजट पेश किया है. खास बात ये है कि इसमें 11 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज और रक्षा पर खर्च किए जाएंगे. इसका मतलब ये है कि कर्ज चुकाने और मिलिट्री पर होने वाले खर्च में ही कुल बजट का लगभग 59 प्रतिशत हिस्सा खप जाएगा.