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पाकिस्तान में कब्रिस्तान तक पहुंची महंगाई की मार, कफन बना लग्जरी; परिवारों के लिए अपनों को दफनाना भी मुश्किल


Pakistan Inflation: पाकिस्तान में महंगाई का आलम ये है कि अब वहां मरने वालों को कब्र भी मुश्किल से नसीब हो रहा है. परिवार अपनों को दफनाने के लिए भारी खर्चा उठा रहा हैं. यहां तक की एक मामूली सा कफन भी 3,000-4,000 रुपये में बिक रहा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 13, 2026, 04:22 PM IST
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पाकिस्तान में कब्रिस्तान तक पहुंची महंगाई की मार, कफन बना लग्जरी; परिवारों के लिए अपनों को दफनाना भी मुश्किल

Pakistan Burial Crisis: पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई का आलम ये है कि अब परिवारों के पास रोटी-चावल के बाद अंतिम संस्कार और दफनाने का खर्चा उठाना भी भारी पड़ रहा है. वहां की जनता के लिए यह एक बड़ा मानवीय संकट बना है, जिसमें अपनों को दफनाना भी आर्थिक बोझ बन गया है. पाकिस्तामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में कम आय वाले परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए भी कर्ज में डूबते जा रहे हैं. 

कब्रिस्तान भी हुआ महंगा 

'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, रावलपिंडी के स्थानीय समुदायों में दशकों से एक परंपरा चली आ रही थी, जिसमें स्वयंसेवक दान और धार्मिक सेवा के तहत मुफ्त में कब्रें खोदते थे. हालांकि, यह सामाजिक प्रथा लंबे समय से खत्म हो चुकी है. इसकी जगह दफनाने के लिए कमर्शियल व्यवस्था और कब्रिस्तान के सख्त नियमों ने ले ली है.  

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कफन भी हुआ महंगा 

पाकिस्तान के शहरों में बने कब्रिस्तानों में भी जगह कम होती जा रही है. यहां कई बड़े कब्रिस्तानों पर नोटिस लगाए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि वहां शव दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची है. यहां परिवारों को अब कब्र की जगह सुरक्षित करने, कब्र खोदने और ईंटें तैयार करने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है. इसका कुल खर्चा 40,000-45,000 पाकिस्तानी रुपया आ रहा है. इसके अलावा मृतक को अंतिम संस्कार के लिए नहलाने के लिए भी अलग से पेमेंट करनी पड़ रही है. इसके अलावा मामूली सा कफन भी 3,000-4,000 रुपये में बिक रहा है, जबकि गुलाब जल, अगरबत्ती, कपूर और फूलों की पंखुड़ियां जैसी अंतमि संस्कार में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें 2,000 पाकिस्तानी रुपये पहुंचगई हैं. 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक सिटीजन्स एक्शन कमेटी ने बिगड़ती स्थिति को देखते हुए आम जनता से आग्रह किया है कि वे शादियों-समारोहों में फिजूलखर्ची से बचें.       

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क्वालिटी-डिजाइन के आधार पर महंगी हुई कब्रें 

पाकिस्तान में स्थायी कब्रें भी लगातार महंगी होती जा रही हैं. यहां साधारण ईंट और सीमेंट से बनी कब्रों की कीमत अब तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी रुपये है. वहीं डिजाइन और क्वालिटी के आधार पर संगमरमर की कब्रों की कीमत 30,000 पाकिस्तानी रुपये से भी ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक कई कब्रिस्तान कर्मचारियों पर आरोप लगा है कि वे भुगतान के बदले पुरानी कब्रों को हटा देते हैं या छोड़े गए दफन वाली जगहों का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, जिससे शहर में कब्रिस्तान के मैनेजमेंट को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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