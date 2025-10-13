Pakistan: इजरायल विरोधी मार्च के बवाल में सुलगा पाकिस्तान, इस्लामाबाद ठप; एक अफसर और कई प्रदर्शनकारियों की मौत

Israel-Gaza Hostage Release: सोमवार को पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के समर्थकों और इज़रायल विरोधी मार्च के दौरान लाहौर में पुलिस के बीच हुई झड़प में कम से कम एक अधिकारी और कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई.
Pakistan News: शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो, जब पाकिस्तान में कोई बवाल ना होता हो. एक तरफ उसकी इकोनॉमी डूबी हुई है, लोग आटा और खाने की बुनियादी चीजों के लिए परेशान हैं तो वहीं अफगानिस्तान बॉर्डर पर जमकर कोहराम मचा रहा है.
अब सोमवार को पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के समर्थकों और इज़रायल विरोधी मार्च के दौरान लाहौर में पुलिस के बीच हुई झड़प में कम से कम एक अधिकारी और कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई. इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद शहर लगभग ठप हो गया.
पंजाब पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें एक अधिकारी की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. उन्होंने प्रदर्शनकारियों के हताहत होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन टीएलपी ने एक बयान में कहा कि उसके कई समर्थक भी मारे गए या घायल हुए हैं.
टीएलपी के अनुसार, घायलों में टीएलपी प्रमुख साद रिज़वी भी शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर अधिकारियों की ओर से प्रदर्शनकारियों पर की गई फायरिंग में कई गोलियां लगी हैं. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.