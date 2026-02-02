डोली से पहले उठे जनाजे: खुशियों की बस बनी मातम की सवारी, PAK में बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार

Pakistan News: पाकिस्तानी पंजाब में बारातियों से भरी बस एक ओवर लोडेड ट्रक से जा टकराई, जिसमें लोगों की मौत हो गई है, मरने वालों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है.
PAK Bus Accident: पाकिस्तान के पंजाब के लोधरां जिले के मंधाली मोड़ इलाके में एक ट्रक से टकराने के बाद शादी के मेहमानों को ले जा रही बस पलट गई, जिससे एक बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए. डॉन के मुताबिक रविवार को जारी रेस्क्यू 1122 लोधरां के एक बयान के हवाले से,'बारातियों को ले जा रही तेज रफ्तार कोस्टर एक ओवरलोडेड ट्रक के सामने से गुजरते समय पलट गई, जिससे मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में दो पुरुष, एक महिला और एक बच्चा शामिल था.
बयान में कहा गया है कि 27 घायलों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें लोधरां जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति को मौके पर ही मेडिकल सहायता दी गई. लोधरां जिला पुलिस अधिकारी (DPO) अली बिन तारिक ने कहा कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. डॉन के हवाले से एक बयान में उन्होंने कहा,'दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.' घटना के बारे में और जानकारी का इंतजार था.
पिछले महीने पंजाब में कई सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें सरगोधा में एक ट्रक का सूखी नहर में गिरना और बलूचिस्तान के ओरमारा तहसील के पास एक कोच का पलटना शामिल है, जिसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. कुछ दिनों बाद एक अलग घटना में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से ननकाना साहिब और सियालकोट में ट्रैफिक दुर्घटनाओं में मरने वाले पांच लोगों में एक बच्चा भी शामिल था.