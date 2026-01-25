जनता के बाद अब कारोबारियों के निकले आंसू, पाकिस्तान में बिजनेस सेक्टर का फूला दम; बेतहाशा बढ़ रही ऑपरेटिंग कॉस्ट

पाकिस्तान में आर्थिक संकट से जनता तो जूझ ही रही थी अब पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी इसकी चपेट में आ गए. पाकिस्तान बिजनेस फोरम (PBF) के अनुसार, पाकिस्तान का बिजनेस सेक्टर बढ़ती प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें उत्पादन और ऑपरेटिंग खर्च अब क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में 34 प्रतिशत ज़्यादा होने का अनुमान है. इस वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश की स्थिति गंभीर रूप से कमजोर हो रही है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, PBF के मुख्य आयोजक अहमद जवाद ने इस स्थिति को नीतिगत विफलताओं और बढ़ती इनपुट लागत का सीधा परिणाम बताया.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, 'एक बयान में अहमद जवाद ने बढ़ती लागत के अंतर का कारण एक तर्कहीन टैक्स व्यवस्था, अत्यधिक बिजली और गैस टैरिफ, और राष्ट्रीय मुद्रा की लंबे समय तक अस्थिरता को बताया.' उन्होंने कहा, 'निर्यातक पड़ोसी देशों के निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में तेजी से असमर्थ हो रहे हैं, यह प्रवृत्ति 2022 से निर्यात प्रदर्शन में ठहराव में दिखाई देती है.' मीडिया से बात करते हुए, जवाद ने सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया, जिसमें कराधान ढांचे का पुनर्गठन, औद्योगिक ऊर्जा की कीमतों को कम करना और रुपये को स्थिर करने के लिए एक ठोस रणनीति लागू करना शामिल है.

क्या कहते हैं पाकिस्तान के बिजनेस लीडर्स?

PBF की सिफारिश की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि विनिमय दर को प्रति अमेरिकी डॉलर 240 रुपये के करीब रखा जाना चाहिए. उन्होंने यह तर्क देते हुए कि एक स्थिर मुद्रा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, आयातित कच्चे माल की लागत को कम करने और निर्यात और आयात अनुबंधों में निश्चितता लाने में मदद करेगी. बिजनेस लीडर्स का मानना ​​है कि विनिमय दरों में अस्थिरता ने लंबी अवधि की योजना और निवेश को हतोत्साहित किया है. जवाद ने आगे कहा कि बार-बार अवमूल्यन ने मुद्रास्फीति को तेज किया है, विनिर्माण खर्च बढ़ाया है और व्यावसायिक विश्वास को कमजोर किया है. पिछले छह वर्षों में, रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 160 रुपये कमजोर हुआ है, इस गिरावट के लिए उन्होंने शुद्ध बाजार की गतिशीलता के बजाय कमजोर आर्थिक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान में बंद हो गए 400 से ज्यादा कपास कारखाने

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, हालांकि मुद्रा ने हाल ही में सापेक्ष स्थिरता दिखाई है. उन्होंने कहा कि देश के सीमित विदेशी मुद्रा भंडार से पता चलता है कि मौजूदा दर नाजुक बनी हुई है और नए दबाव के प्रति संवेदनशील है. इस बीच संकट कपास क्षेत्र में फैल गया है. PBF दक्षिण और मध्य पंजाब के अध्यक्ष मलिक तलत सुहैल ने खुलासा किया कि पाकिस्तान में 400 से अधिक कपास जिनिंग कारखाने बंद हो गए हैं. जिसकी वजह से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और किसानों, जिनर्स और कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान हुआ है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि स्थानीय रूप से उत्पादित बिनौला और खली पर 18 प्रतिशत जनरल सेल्स टैक्स लगाने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है और घरेलू कपास की डिमांड कम हो गई है.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान के नसीब में क्यों नहीं लिखी गई भारत जैसी स्थिरता? जान लें ये बातें