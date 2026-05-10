Advertisement
trendingNow13211394
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनPakistan Car Bomb Attack: विस्फोटक से भरी कार में धमाका, पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट; 3 पुलिसकर्मियों की मौत

Pakistan Car Bomb Attack: विस्फोटक से भरी कार में धमाका, पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट; 3 पुलिसकर्मियों की मौत

Pakistan Car Blast: पाकिस्तान में हुए इस धमाके के तुरंत बाद भारी गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. बन्नू जिले के पुलिस अधिकारी जाहिद खान ने बताया कि हमले के बाद कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 10, 2026, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान में विस्फोटक से भरी कार से धमाका, 3 पुलिसकर्मियों की मौत (AI-Image)
पाकिस्तान में विस्फोटक से भरी कार से धमाका, 3 पुलिसकर्मियों की मौत (AI-Image)

पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिमी इलाके में शनिवार देर रात बड़ा आतंकी हमला हुआ. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में आतंकियों ने एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया, जहां आत्मघाती हमलावर और हथियारबंद आतंकियों के समूह ने मिलकर हमला किया. इस हमले में कम से कम तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, आतंकियों ने सबसे पहले विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को पुलिस पोस्ट के पास उड़ा दिया. धमाका इतना जबरदस्त था कि सुरक्षा चौकी का एक हिस्सा ढह गया और आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए. 

धमाके के तुरंत बाद भारी गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. बन्नू जिले के पुलिस अधिकारी जाहिद खान ने बताया कि हमले के बाद कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा और पूरी तबाही का सही अंदाजा ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही लगाया जा सकेगा. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार बम विस्फोट के बाद आतंकी सीधे पुलिस पोस्ट के भीतर घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जब अतिरिक्त सुरक्षाबलों को मदद के लिए भेजा गया, तो आतंकियों ने उन पर भी घात लगाकर हमला किया, जिससे और नुकसान हुआ.

इस आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने इस हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया. इससे साफ संकेत मिलता है कि आतंकी पहले से पूरी तैयारी के साथ आए थे. घटना के बाद इलाके में एंबुलेंस और रेस्क्यू टीमें भेजी गईं. बन्नू के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है ताकि घायलों का तुरंत इलाज किया जा सके. इस हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर ‘इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन’ नाम के आतंकी गठबंधन ने ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाएं उनका आंतरिक मामलाः अफगानिस्तान

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पहले से तनाव बना हुआ है. फरवरी में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के भीतर किए गए हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों की सबसे गंभीर झड़पें हुई थीं. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में हमलों की साजिश रचने के लिए किया जाता है. हालांकि, अफगान तालिबान इन आरोपों को खारिज करता रहा है. तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान में बढ़ती आतंकवादी घटनाएं उसका आंतरिक मामला हैं.

यह भी पढ़ेंः कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Pakistancar blastAfghanistan

Trending news

1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
Tamil Nadu
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
keralam
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
Maharashtra
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Assembly Election 2026
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Thalapathy Vijay CM Oath Live: तमिलनाडु में हुआ 'विजय राज' का आगाज, थलापति ने ली सीएम पद की शपथ, रोने लगे पिता
Thalapathy vijay CM Oath Live
Thalapathy Vijay CM Oath Live: तमिलनाडु में हुआ 'विजय राज' का आगाज, थलापति ने ली सीएम पद की शपथ, रोने लगे पिता
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
India Africa News
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
Tamil Nadu News In Hindi
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
बाहर निकलने से पहले जान लें IMD का बड़ा अलर्ट; आज आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?
weather update
बाहर निकलने से पहले जान लें IMD का बड़ा अलर्ट; आज आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?
जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; पूरी सरकार हैरान
maharashtra news in hindi
जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; पूरी सरकार हैरान