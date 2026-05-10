Pakistan Car Bomb Attack: विस्फोटक से भरी कार में धमाका, पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट; 3 पुलिसकर्मियों की मौत

पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिमी इलाके में शनिवार देर रात बड़ा आतंकी हमला हुआ. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में आतंकियों ने एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया, जहां आत्मघाती हमलावर और हथियारबंद आतंकियों के समूह ने मिलकर हमला किया. इस हमले में कम से कम तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, आतंकियों ने सबसे पहले विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को पुलिस पोस्ट के पास उड़ा दिया. धमाका इतना जबरदस्त था कि सुरक्षा चौकी का एक हिस्सा ढह गया और आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए.

धमाके के तुरंत बाद भारी गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. बन्नू जिले के पुलिस अधिकारी जाहिद खान ने बताया कि हमले के बाद कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा और पूरी तबाही का सही अंदाजा ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही लगाया जा सकेगा. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार बम विस्फोट के बाद आतंकी सीधे पुलिस पोस्ट के भीतर घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जब अतिरिक्त सुरक्षाबलों को मदद के लिए भेजा गया, तो आतंकियों ने उन पर भी घात लगाकर हमला किया, जिससे और नुकसान हुआ.

इस आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने इस हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया. इससे साफ संकेत मिलता है कि आतंकी पहले से पूरी तैयारी के साथ आए थे. घटना के बाद इलाके में एंबुलेंस और रेस्क्यू टीमें भेजी गईं. बन्नू के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है ताकि घायलों का तुरंत इलाज किया जा सके. इस हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर ‘इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन’ नाम के आतंकी गठबंधन ने ली है.

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पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाएं उनका आंतरिक मामलाः अफगानिस्तान

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पहले से तनाव बना हुआ है. फरवरी में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के भीतर किए गए हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों की सबसे गंभीर झड़पें हुई थीं. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में हमलों की साजिश रचने के लिए किया जाता है. हालांकि, अफगान तालिबान इन आरोपों को खारिज करता रहा है. तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान में बढ़ती आतंकवादी घटनाएं उसका आंतरिक मामला हैं.

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