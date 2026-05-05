Advertisement
trendingNow13205618
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनढोंगी पाकिस्तान: ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद आतंकियों संग जश्न मनाएंगे शहबाज-मुनीर

ढोंगी पाकिस्तान: ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद आतंकियों संग जश्न मनाएंगे शहबाज-मुनीर

Pakistan Celebrating Operation Sindoor Defeat: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बेशर्मी तो देखिए, जिस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जवानों ने उनके नेताओं को बंकरों में कैद होने को मजबूर कर दिया था, अब वो उसको अपनी जीत बताकर जश्न मनाने जा रहे हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: May 05, 2026, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ढोंगी पाकिस्तान: ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद आतंकियों संग जश्न मनाएंगे शहबाज-मुनीर

ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह भी ज्यादा दूर नहीं. पाकिस्तान को अच्छी तरह याद है, पिछले साल 6 मई की रात हिंदुस्तान की सेना ने कैसे उसके आतंकी ठिकानों की कमर तोड़ी थी. जब पाकिस्तान की सेना जंग में उतरी, तो कैसे धुल चटाई थी. हालांकि पाकिस्तान का ढोंग देखिए, जिस ऑपरेशन में वो पिटा, युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाया, उसी ऑपरेशन सिंदूर में जीत का जश्न मना रहा है.

पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जीत का जश्न मनाएगा, इसकी तस्दीक एक पोस्टर से हुई है. इस पोस्टर पर एक तरफ शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर है, तो दूसरी तरफ हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगना. ये पोस्टर अपने आप में दो बातें सरेआम कहता है. ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तानी सेना नहीं लड़ी थी, बल्कि कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को भी भेजा था. वर्ना इस झूठे जश्न के पोस्टर में आतंकियों का क्या काम?

10 मई को 'हार' का जश्न?

पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में जश्न कैसे मनेगा, इसका ब्योरा भी जान लजिए. पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने 10 मई को 'जीत का जश्न' मनाने का ऐलान किया है.  पाकिस्तान सरकार और सेना ने इस जश्न की दावत लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को दी है. लश्कर के आतंकियों ने पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 मई के जश्न का ऐलान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेस कांफ्रेंस में आतंकी और खालिस्तानी भी शामिल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में लश्कर-ए-तैयबा के कई बड़े आतंकी नजर आए. सैफुल्ला कसूरी, हाफिज अब्दुल रऊफ और खालिद मसूद जैसे लश्कर के टॉप आतंकी इसमें मौजूद थे. इसमें लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग यानी मुस्लिम वुमन विंग की आतंकी महिलाएं भी शामिल हैं. पाकिस्तानी आतंकियों के बीच में एक और चेहरा था जो बेहद चौंकाने वाला है. खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था. यानी ऑपरेशन सिंदूर के जश्न के बहाने पाकिस्तान ने भारत विरोधी सभी ताकतों को मंच पर इकट्ठा किया.

पाकिस्तान ये भूला नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान में पनाह लिए मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे भारत विरोधी आतंकियों को नेटवर्क को खत्म करना था, लेकिन वो फिर से इनकी जमात खड़ी कर रहा है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Pakistanoperation sindoor

Trending news

ममता से मुसलमानों का मोहभंग? भाजपा को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मिली 125% ग्रोथ
Mamata Banerjee
ममता से मुसलमानों का मोहभंग? भाजपा को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मिली 125% ग्रोथ
Opinion: तमिलनाडु में विजय की जीत बस एक सुपरस्टार की जीत नहीं है
Tamil Nadu Election 2026
Opinion: तमिलनाडु में विजय की जीत बस एक सुपरस्टार की जीत नहीं है
BJP को प्रचंड जीत मिलते ही बंगाल में खुला प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, लगने लगे जयकारे
West Bengal Elections Result
BJP को प्रचंड जीत मिलते ही बंगाल में खुला प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, लगने लगे जयकारे
बीजेपी का SSS फॉर्मूला, बंगाल में विजयगाथा बुनने की इनसाइड स्‍टोरी
Bengal election 2026
बीजेपी का SSS फॉर्मूला, बंगाल में विजयगाथा बुनने की इनसाइड स्‍टोरी
CM अभी कन्फर्म नहीं, पर बंगाल में शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल है! इनसाइड स्टोरी
West Bengal Election 2026
CM अभी कन्फर्म नहीं, पर बंगाल में शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल है! इनसाइड स्टोरी
3 पार्टी, 3 सीटें और तीन विजेता; एक परिवार के लोगों ने लहराया जीत का परचम
Assembly Elections 2026
3 पार्टी, 3 सीटें और तीन विजेता; एक परिवार के लोगों ने लहराया जीत का परचम
केरल में दिखेगा 'बंगाल चैप्‍टर', बीजेपी ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ
kerala election 2026
केरल में दिखेगा 'बंगाल चैप्‍टर', बीजेपी ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ
जब ममता ने कहा छोटा भाई, बंगाल के 'अधिकारी' सुवेंदु के ये वीडियो आपको देखने चाहिए
West Bengal Election 2026
जब ममता ने कहा छोटा भाई, बंगाल के 'अधिकारी' सुवेंदु के ये वीडियो आपको देखने चाहिए
अंग, बंग और कलिंग, बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अचानक क्यों होने लगी चर्चा?
west bengal election results
अंग, बंग और कलिंग, बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अचानक क्यों होने लगी चर्चा?
बंगाल-असम में कांग्रेस पर कैसे भारी पड़ी भाजपा? शशि थरूर ने इशारों में बोल ही दिया
Assembly Election 2026
बंगाल-असम में कांग्रेस पर कैसे भारी पड़ी भाजपा? शशि थरूर ने इशारों में बोल ही दिया