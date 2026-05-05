ढोंगी पाकिस्तान: ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद आतंकियों संग जश्न मनाएंगे शहबाज-मुनीर

ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह भी ज्यादा दूर नहीं. पाकिस्तान को अच्छी तरह याद है, पिछले साल 6 मई की रात हिंदुस्तान की सेना ने कैसे उसके आतंकी ठिकानों की कमर तोड़ी थी. जब पाकिस्तान की सेना जंग में उतरी, तो कैसे धुल चटाई थी. हालांकि पाकिस्तान का ढोंग देखिए, जिस ऑपरेशन में वो पिटा, युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाया, उसी ऑपरेशन सिंदूर में जीत का जश्न मना रहा है.

पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जीत का जश्न मनाएगा, इसकी तस्दीक एक पोस्टर से हुई है. इस पोस्टर पर एक तरफ शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर है, तो दूसरी तरफ हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगना. ये पोस्टर अपने आप में दो बातें सरेआम कहता है. ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तानी सेना नहीं लड़ी थी, बल्कि कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को भी भेजा था. वर्ना इस झूठे जश्न के पोस्टर में आतंकियों का क्या काम?

10 मई को 'हार' का जश्न?

पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में जश्न कैसे मनेगा, इसका ब्योरा भी जान लजिए. पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने 10 मई को 'जीत का जश्न' मनाने का ऐलान किया है. पाकिस्तान सरकार और सेना ने इस जश्न की दावत लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को दी है. लश्कर के आतंकियों ने पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 मई के जश्न का ऐलान किया.

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प्रेस कांफ्रेंस में आतंकी और खालिस्तानी भी शामिल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में लश्कर-ए-तैयबा के कई बड़े आतंकी नजर आए. सैफुल्ला कसूरी, हाफिज अब्दुल रऊफ और खालिद मसूद जैसे लश्कर के टॉप आतंकी इसमें मौजूद थे. इसमें लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग यानी मुस्लिम वुमन विंग की आतंकी महिलाएं भी शामिल हैं. पाकिस्तानी आतंकियों के बीच में एक और चेहरा था जो बेहद चौंकाने वाला है. खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था. यानी ऑपरेशन सिंदूर के जश्न के बहाने पाकिस्तान ने भारत विरोधी सभी ताकतों को मंच पर इकट्ठा किया.

पाकिस्तान ये भूला नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान में पनाह लिए मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे भारत विरोधी आतंकियों को नेटवर्क को खत्म करना था, लेकिन वो फिर से इनकी जमात खड़ी कर रहा है.