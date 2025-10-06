Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

कितने तलवे चाटोगे पाकिस्तान? पहले ट्रंप के चरणों में लेटे अब की मेड इन चाइना हथियारों की तारीफ

J-10C fighters: पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के साथ हुई झड़पों में चीन निर्मित हथियारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है. पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि चीन निर्मित जे-10सी लड़ाकू विमानों ने असाधारण रूप से बहुत अच्छा किया.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:55 PM IST
Operation Sindoor: पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है. जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई झड़पों के दौरान चीनी हथियार प्रणाली के असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करने की सराहना की है. जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हम चीन की हर तरह की तकनीक के लिए तैयार हैं क्योंकि चीनी हथियारों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है.

बता दें, मई में हुई झड़प में पाकिस्तान ने पहली बार चीन निर्मित आधुनिक प्रणालियों और हथियारों का इस्तेमाल किया था जिसमें जे-10सी लड़ाकू विमान भी शामिल था. इस्लामाबाद का दावा है कि इन लड़ाकू विमानों ने कई भारतीय विमानों को मार गिराया हालांकि भारत ने इस बयान का बार-बार खंडन किया है. पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता जनरल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में भारतीय विमानों को मार गिराने की अपनी संख्या 6 से बढ़ाकर 7 कर दी है. उनके ये बयान काफी असंगत हैं क्योंकि वे कभी कहते है कि हमने 6 विमान मार गिराए तो कभी कहते है कि 7 भारतीय विमान मार गिराए.

बता दें, भारतीय वायु सेना (IAF) प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश ने लगभग एक दर्जन पाकिस्तानी विमान नष्ट कर दिए. जबकि  पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता जनरल चौधरी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान ने कोई विमान नहीं खोया. चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी आंकड़ों और तथ्यों के साथ खेलने की कोशिश नहीं की.

 चीन कर रहा पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद  

इस बीच आपको बता दें कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में चीनी हथियारों की सबसे बड़ी युद्धक्षेत्र तैनाती देखी गई थी जिसमें जे-10सी के साथ-साथ पीएल-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को पहली बार लाइव देखा गया था. भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक समूह ने मई में कहा था कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चीन निर्मित लड़ाकू विमानों के साथ-साथ चीनी उपग्रह और रडार सहायता का भी इस्तेमाल किया था. 

बता दें, चीन पाकिस्तान का पुराना सहयोगी रहा है और उसने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है तथा मई में हुई झड़प के दौरान समर्थन भी जताया था. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, 2020 से 2024 तक पाकिस्तान के हथियारों के आयात का 81 प्रतिशत चीन से आया है. पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक है जो उसके निर्यात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा खरीदता है. पाकिस्तानी सेना F-16 लड़ाकू विमानों सहित अमेरिकी निर्मित हथियारों का भी इस्तेमाल करती है. पाकिस्तान ने अगस्त में अपने शस्त्रागार में Z-10ME हमलावर हेलीकॉप्टर को शामिल करने की घोषणा की थी यह मॉडल चीन द्वारा भारत के साथ सीमा पर गश्त के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर के समान है.

जरदारी ने किया था चेंग्दू का दौरा

पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पिछले महीने चेंग्दू में जे-10 लड़ाकू विमान बनाने वाली रक्षा कंपनी का दौरा किया था. जनरल चौधरी ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या पाकिस्तान चीनी हथियारों को तरजीह देना जारी रखेगा, उन्होंने कहा कि उनका देश चीन और पश्चिमी देशों दोनों से हथियार खरीदता है. उन्होंने कहा कि हमारी विकास रणनीति हमेशा सबसे प्रभावी, कुशल और साथ ही आर्थिक प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी को शामिल करने की रही है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सैन्य प्रतिस्पर्धा या हथियारों की दौड़ में नहीं है, बल्कि उसका सैन्य बजट अपने पड़ोसी देश के सैन्य बजट के अनुसार निर्धारित किया है. उन्होंने कहा कि हमारे पास असीमित धन की सुविधा नहीं है. एसआईपीआरआई के अनुसार, पाकिस्तान ने पिछले साल रक्षा खर्च के लिए 10.2 अरब डॉलर आवंटित किए, जबकि भारत ने 86.1 अरब डॉलर आवंटित किए थे.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Pakistan

