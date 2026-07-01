Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /पाकिस्तान-चीन
  • /कोचिंग सेंटर में पढ़ने गए थे बच्चे, तभी भरभराकर गिर पड़ी छत, मलबे में दबने से 14 की मौत, 5 घायल; परिवारों में मची चीख-पुकार

कोचिंग सेंटर में पढ़ने गए थे बच्चे, तभी भरभराकर गिर पड़ी छत, मलबे में दबने से 14 की मौत, 5 घायल; परिवारों में मची चीख-पुकार

Pakistan Children Deaths News: पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले लोगों पर सोमवार रात दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. वहां एक कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ने गए थे. तभी अचानक छत भरभराकर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबने से 14 बच्चों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 01, 2026, 04:10 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:10 AM IST
कोचिंग सेंटर में पढ़ने गए थे बच्चे, तभी भरभराकर गिर पड़ी छत, मलबे में दबने से 14 की मौत, 5 घायल; परिवारों में मची चीख-पुकार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
स्टोक्स का संन्यास: कोच मैकुलम को सबसे आखिरी में क्यों मिली खबर? जानें इनसाइड स्टोरी
cricket53 min ago
2
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
3
DNA3 hrs ago
4
Ram Mandir3 hrs ago
5
bangladesh news in hindi6:15 PM IST