/कोचिंग सेंटर में पढ़ने गए थे बच्चे, तभी भरभराकर गिर पड़ी छत, मलबे में दबने से 14 की मौत, 5 घायल; परिवारों में मची चीख-पुकार

Pakistan Children Deaths Coaching Center News: पाकिस्तान के लाहौर शहर में मंगलवार को दर्दनाक घटना सामने आई. शहर में एक कोचिंग सेंटर की छत गिरने से वहां पढ़ रहे 14 बच्चों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए. यह घटना लाहौर के दक्षिण में बस्ती ईदगाह, काहना इलाके में हुई. ईदी एंबुलेंस सेवा के जरिए घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है. उधर, घटना का पता चलते ही अपने बच्चों को खोने वाले घरों में चीख-पुकार मचनी शुरू हो गई.