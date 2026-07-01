/कोचिंग सेंटर में पढ़ने गए थे बच्चे, तभी भरभराकर गिर पड़ी छत, मलबे में दबने से 14 की मौत, 5 घायल; परिवारों में मची चीख-पुकार

Pakistan Children Deaths Coaching Center News: पाकिस्तान के लाहौर शहर में मंगलवार को दर्दनाक घटना सामने आई. शहर में एक कोचिंग सेंटर की छत गिरने से वहां पढ़ रहे 14 बच्चों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए. यह घटना लाहौर के दक्षिण में बस्ती ईदगाह, काहना इलाके में हुई. ईदी एंबुलेंस सेवा के जरिए घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है. उधर, घटना का पता चलते ही अपने बच्चों को खोने वाले घरों में चीख-पुकार मचनी शुरू हो गई.
जियो न्यूज के मुताबिक, यह घटना तब हुई, जब बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे. तभी पुरानी छत अचानक तेज आवाज के साथ भरभराकर नीचे गिर गई. इसकी वजह से इमारत का काफी हिस्सा डैमेज हो गया. छत ढहने से नीचे पढ़ रहे बच्चे उसके मलबे में दब गए. कई बच्चों के सिर में मलबे से गिरे ईंट-पत्थर लगे, जिससे उनकी मौत हो गई. मारे गए बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के बीच बताई जा रही है.
शहर के कमिश्नर मरियम खान ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की और बताया कि एक शिक्षक भी घायल हुआ है. उन्होंने बताया कि इस हादसे के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े और अपने हाथों और फावड़े से मलबा हटाने की कोशिश की. बाद में प्रशासन की रेस्क्यू टीम घटनास्थल बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. जिनमें से 14 को मृत घोषित कर दिया गया.
कमिश्नर मरियम खान ने कहा कि पुलिस घटनास्थल पर सबूत जुटा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि घटना के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. पारदर्शी, निष्पक्ष और जल्दी जांच करके उन्हें इस लापरवाही की सजा दी जाएगी. इस दुर्घटना पर पीएम शहबाज शरीफ ने भी दुख जाहिर किया है. उनकी ओर से जारी बयान में शहबाज शरीफ ने घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की दुआ की. साथ ही अफसरों को उन्हें इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने का निर्देश दिया.