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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनआतंकियों का ‘सेफ हेवन’ बना पाक, US रिपोर्ट में खुला राज; पाक का आतंक पर दोहरा खेल?

आतंकियों का ‘सेफ हेवन’ बना पाक, US रिपोर्ट में खुला राज; पाक का आतंक पर दोहरा खेल?

कांग्रेस रिसर्च सर्विस (CRS) की एक रिपोर्ट ने आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े किए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए कई संगठन अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सके हैं. ये संगठन आज भी पाकिस्तान की जमीन से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:36 PM IST
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पाकिस्तान नहीं रोक पा रहा आतंकी गतिविधियां
पाकिस्तान नहीं रोक पा रहा आतंकी गतिविधियां

अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस (CRS) की एक नई रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादी संगठनों का पनाहगार बना हुआ है. ये आतंकी लगातार भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं. आए दिन ये आतंकी जम्मू-कश्मीर के इलाकों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं. पिछले कुछ सालों से भारत ने इन आतंकी संगठनों के खिलाफ जोरदार एक्शन लिया है लेकिन अभी भी ये आतंकी पाकिस्तान की धरती से बेखौफ होकर अपनी आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं.

25 मार्च, 2026 की CRS की इन फोकस रिपोर्ट में पाकिस्तान में पनाहगार 15 आतंकी संगठनों के बारे में विस्तार से बताया गया है. इसमें से कई आतंकी संगठनों को अमेरिका ने 'विदेशी आतंकवादी संगठन' (FTO) घोषित किया हुआ है. यह रिपोर्ट उन लगातार बने रहने वाले खतरों की ओर इशारा करती है जो 'भारत और कश्मीर पर केंद्रित आतंकवादी संगठनों' जैसे कि 'लश्कर-ए-तैयबा (LeT)', 'जैश-ए-मोहम्मद (JeM)', 'हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (HUJI)', 'हरकत-उल-मुजाहिदीन (HuM)', और 'हिजबुल मुजाहिदीन (HM)' से पैदा होते हैं.

लश्कर-ए-तैयबा (LeT)

इस आतंकी संगठन का गठन 1980 के दशक के आखिर में हुआ था और इसे 2001 में FTO घोषित किया गया था. ये आतंकी संगठन अभी भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में सक्रिय है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 'अब जेल में बंद हाफिज सईद के नेतृत्व में इस संगठन ने प्रतिबंधों से बचने के लिए अपना नाम बदलकर जमात-उद-दावा रख लिया है.' 'हजारों लड़ाकों' वाले इस संगठन ने ही 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रची थी. मुंबई आतंकी हमले में कुल 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. 

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जैश-ए-मोहम्मद (JeM)

इस आतंकी संगठन की स्थापना साल 2000 में मसूद अजहर ने की थी और जिसे 2001 में FTO घोषित किया गया था. 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले में LeT की साजिश थी. रिपोर्ट के अनुसार, JeM के लगभग 500 हथियारबंद समर्थक भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय हैं और वे भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने की मांग करते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि JeM ने खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रखी है. रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ये संगठन अल-कायदा और उसके भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े संगठन (AQIS) जैसे वैश्विक स्तर पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं.

पाकिस्तान में सक्रिय हैं आतंकी संगठन

CRS का कहना है कि कई बड़े सैन्य अभियानों, जिनमें हवाई हमले भी शामिल हैं, और लाखों 'खुफिया ऑपरेशनों' के बावजूद, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए उन तमाम संगठनों को खत्म करने में सफलता नहीं मिल पाई है, जो अभी भी पाकिस्तान की धरती से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं. 2014 में एक 'राष्ट्रीय कार्य योजना' (National Action Plan) बनाई गई थी जिसका मकसद हथियारबंद आतंकवादी संगठनों और मिलिशिया को खत्म करना था. इसके बावजूद ये आतंकी संगठन अभी भी सक्रिय बने हुए हैं. 

मदरसे सिखा रहे हिंसक विचारधारा

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, पाकिस्तान ने 2023 में आतंकवादी गतिविधियों को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए थे लेकिन मदरसे अभी भी ऐसी विचारधाराएं सिखा रहे हैं जिनसे हिंसक चरमपंथी विचारधारा को ज्यादा स्वीकार्यता मिलती है. भारत के लिए इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं. कश्मीर पर केंद्रित समूह, जैसे हिज्बुल मुजाहिदीन जो 1989 में बना था और जिसे 2017 में अमेरिका ने एक आतंकवादी समूह घोषित किया था. इस आतंकी संगठन के पास 1500 लड़ाकों का एक कैडर है, जो कश्मीर की आजादी या जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को पाकिस्तान में मिलाने की मांग करते हैं.

पाक बना आतंकियों का पनाहगार

दक्षिण एशिया विशेषज्ञ के. एलन क्रोनस्टैड द्वारा तैयार की गई CRS रिपोर्ट, पाकिस्तान को पीड़ित और मददगार दोनों रूपों में दिखाती है. जहां एक ओर इस्लामाबाद घरेलू हिंसा में अचानक आई तेजी से जूझ रहा है जिसमें अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववाद और खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती स्थिति शामिल है वहीं दूसरी ओर वह उन आतंकवादी नेटवर्कों को पनाह देना जारी रखे हुए है, जिन्होंने लंबे समय से भारत को निशाना बनाया है.

इन संगठनों को खत्म नहीं करना चाहता पाक

यह रिपोर्ट पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी और अन्य समूहों को पांच व्यापक और अक्सर एक-दूसरे से जुड़े हुए, वर्गों में बांटती है. वैश्विक स्तर पर सक्रिय, अफगानिस्तान पर केंद्रित, भारत और कश्मीर पर केंद्रित, घरेलू स्तर पर सक्रिय और सांप्रदायिक (शिया-विरोधी). इन संगठनों को पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से उसका पड़ोसी देशों के साथ तनाव बना रहता है. भारत का यह मानना ​​है कि स्थायी शांति के लिए सीमा पार आतंकवाद को रोकना बेहद जरूरी है. पाकिस्तान की धरती पर लगातार मौजूद आतंकवादी ढांचे के बारे में अमेरिका के हालिया आकलन ने भारत के इस रुख को और मजबूती दी है.

यह भी पढ़ेंः पूरी दुनिया ईरान युद्ध में उलझी है, इधर चीन ने मौका देखकर स्पेस में लगा दिया 'चौका'

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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