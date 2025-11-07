कौआ चला हंस की चाल... भारत की तर्ज पर PAK ऑर्मी में होगा अब CDF, कौन बनेगा चीफ?

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब भारत की सैन्य व्यवस्था देखकर नकल करने पर उतर आया है. वो कहावत है 'कौवा चला हंस की चाल' इसका मतलब हम बिना सोचे समझे ही दूसरों की नकल करने पर उतर आएं. ये कहावत मौजूदा समय हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर पूरी तरह से चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है. भारत की तर्ज पर अब पाकिस्तान भी अपनी सैन्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, देश में जल्द ही 'कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF)' नाम से एक नया शीर्ष सैन्य पद बनाया जा सकता है.

पाकिस्तानी ऑर्मी में ये कदम तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय और एकीकृत कमान सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है. यह नया पद भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की तरह होगा, जो सभी सेनाओं को एक रणनीतिक दिशा और सामूहिक सैन्य योजना देने के लिए काम करता है.

संविधान संशोधन से जुड़ेगा नया पद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नियुक्ति पाकिस्तान के प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन के तहत की जाएगी. CDF का पद एकीकृत सैन्य निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करने और रक्षा सुधारों को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह फैसला मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चार दिवसीय संघर्ष से मिली सीख के आधार पर लिया है.दरअसल, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था. जिसके तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा गया था. विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना ने पाकिस्तान को अपनी सैन्य संरचना में बेहतर समन्वय और आधुनिक युद्ध रणनीतियों की आवश्यकता का एहसास कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होगा असर?

विशेषज्ञों का कहना है कि CDF की नियुक्ति से पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के बीच कमांड और इंटेलिजेंस साझेदारी में सुधार होगा. हालांकि, यह भी सवाल उठ रहे हैं कि नया पद सेना प्रमुख के अधिकार क्षेत्र को किस हद तक प्रभावित करेगा और नागरिक-सैन्य संतुलन पर इसका क्या असर पड़ेगा. भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के बाद पाकिस्तान अपनी सैन्य संरचना में व्यापक बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है. पिछले महीने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने खुलासा किया था कि भारतीय वायु हमलों में अमेरिकी F-16 सहित दर्जनभर पाकिस्तानी सैन्य विमान नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे. भारत का कहना है कि इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने मई में शत्रुता समाप्त करने की अपील की थी. इसके तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत कर दिया जो इस्लामाबाद की सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत माना जा रहा है.

संविधान संशोधन की दिशा में कदम

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पुष्टि की है कि सशस्त्र बलों को संचालित करने वाले कानूनों में संशोधन पर परामर्श जारी है. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 243 में बदलाव पर विचार-विमर्श चल रहा है, क्योंकि रक्षा आवश्यकताएं बदल चुकी हैं और यह पूरी प्रक्रिया आपसी सहमति से आगे बढ़ेगी.

इसी सिलसिले में विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को बताया कि सरकार जल्द ही संसद में 27वां संवैधानिक संशोधन पेश करेगी. हालांकि आधिकारिक मसौदा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें अनुच्छेद 243 में संशोधन सबसे अहम हिस्सा होगा.

क्या कहता है अनुच्छेद 243?

पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 243 कहता है, 'सशस्त्र बलों का नियंत्रण और कमान संघीय सरकार के पास होगी, जबकि सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास निहित होगी.' संभावना है कि आगामी संशोधन में इस अनुच्छेद को संशोधित करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) जैसे नए पद को संवैधानिक मान्यता दी जाएगी, ताकि थल, नौ और वायु सेना के बीच एकीकृत सैन्य समन्वय स्थापित हो सके. वहीं राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने संकेत दिया है कि वह इस संशोधन का समर्थन कुछ शर्तों के साथ कर सकती है. पार्टी का कहना है कि उसे इस बात की स्पष्टता चाहिए कि नया ढांचा सैन्य और राजनीतिक संतुलन को किस तरह प्रभावित करेगा.

यह भी पढ़ेंः शहबाज के करीबी ने किया हाफिज सईद के प्रतिबंधित दफ्तर का दौरा, फिर बेनकाब हुआ पाक