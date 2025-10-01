PAK में होगा ब्लैकआउट? 220 अरब की चोट, अब पाकिस्तान की 'खाल' उतारेगा चीन!

Electricity crisis in pakistan: पाकिस्तानी जनता अपने टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर तमाम दावे कर रही है. अवाम का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान की खाल उतरने वाली है और खाल उतारने वाला नोटिस पाकिस्तान को मिल चुका है. दरअसल, पाकिस्तान के ऊपर चाइनीज बिजली कंपनियों का 500 अरब से ज़्यादा का बकाया है जिसका ब्याज चुकाने के लिए पाकिस्तान ने IMF से 220 अरब का फंड मांगा था उसे IMF ने मना कर दिया. दूसरी तरफ चीन अड़ गया है. सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा.

चीन ने शुरू किया तगादा!

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें चीन के अरबों रुपये चुकाने थे वो चुकाए नहीं है. तो बिजली कंपनियों के CEO सीधा वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं. उन्हें डर है कि चीन का बिजली का बिल नहीं चुकाया तो कारखाने बंद हो जाएंगे. मोबाइल फोन चल नहीं पाएंगे. पाकिस्तानी टीवी देखने को तरस जाएंगे और पाकिस्तान के सारे पावर प्लांट ठप पड़ जाएंगे.

पाकिस्तान अब मुश्किल में

आपको बता दें कि चीन की कंपनियां पाकिस्तान के 14 पावर प्लांट चलाती हैं. मगर पिछले कई महीने से पाकिस्तान इन कंपनियों का 500 अरब रुपये नहीं चुका रहा है. चीन ने जब दबाव डाला तो शहबाज शरीफ ने IMF का दरवाजा खटखटाया. IMF से इस रकम पर लगाया गया ब्याज यानि 220 बिलियन रुपये चुकाने की मंजूरी मांगी. मगर IMF ने मना कर दिया जिसके बाद पाकिस्तान अब मुश्किल में है.

चीन ने क्यों मांगा भुगतान?

पाकिस्तान को रोशन करने के लिए हुक्मरानों ने चीन के साथ एक डील साइन की थी. जिसमें चाइनीज कंपनियों को 21 पावर प्लांट पाकिस्तान में बनाने थे. इसमें 12448 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करने का प्लान था. लेकिन चाइनीज इंजीनियरों पर होने वाले हमले के कारण सी-पैक बीच में ठप पड़ गया. 21 में से सिर्फ 14 पावर प्लांट ही तैयार हो पाए. लेकिन इनसे जो बिजली पैदा हुई. चाइनीज कंपनियों ने उसकी मुंह मांगी कीमत वसूली.

पाकिस्तानी जनता दावा कर रही है अमेरिका की गोद में बैठने से चीन उससे नाराज है. इसलिए वो अभी से अपने हुक्मरानों को चेता तरहे हैं. उनका कहना है कि बेचारे शहबाज शरीफ को सपने तो आसिम मुनीर ने ये दिखाए थे कि ट्रंप को साधते ही पैसा ही पैसा होगा. लेकिन क्या पता था कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ जाएंगे. ट्रंप, शहबाज के संग-संग वाली तस्वीरों से जिनपिंग इतने चिढ़ जाएंगे कि लेने के देने पड़ जाएंगे