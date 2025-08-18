पाकिस्तान में 26 साल बाद तख्तापलट की आहट! इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी में पक रही खिचड़ी?

Pakistan Army: पाकिस्तान में पिछला तख्तापलट 1999 में परवेज मुशर्रफ ने किया था. पाकिस्तान में 78 साल में 33 साल से ज्यादा समय तक सेना ने हुकूमत चलाई है. जनरल अय्यूब खान ने 1958 से 1969 तक, जनरल जिया उल हक ने 1977 से 1988 तक और परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी लोकतंत्र को 1999 से लेकर 2008 तक बूटों तले रौंदा था.
Pakistan coups conspiracy: पाकिस्तान का नया नवेला फील्ड मार्शल अपने रसूख की कुर्बानी देने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है. दरअसल जब से मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी शुरू की है, तब से पाकिस्तान में चर्चा तेज हो चुकी है कि मुनीर मुल्क में तख्तापलट करवाने वाला है. जिससे मुनीर की इमेज को भारी धक्का लगा, इसके बाद मुनीर ने पहली बार किसी पत्रकार को बुलाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है. लेकिन मुनीर की उस कोशिश की भी पाकिस्तानियों ने धज्जियां उड़ा दीं.
मुनीर का नया दांव पाकिस्तानियों ने किया फेल!
पाकिस्तान का फौजी हुक्मरान है आसिम मुनीर, जम्हूरियत को ठेंगा दिखाकर मुल्क की गद्दी पर बैठे शहबाज शरीफ के लिए मुनीर किस कदर खतरा बन चुके हैं इसकी तस्दीक खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं. पाकिस्तानी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म्स पर मौजूदगी दर्ज कराते हुए लोग इस मलले पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. एक ने कहा, 'मेरा ख्याल ये है कि अब आसिम मुनीर साहब कोई बड़ा दांव खेलना चाहते हैं. सब कुछ पलटना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा ओहदा मिल जाए सदारत का, जिससे वो ताउम्र हुकूमत कायम रखें.
दूसरे ने कहा, 'एक और बुरा दिन पाकिस्तान के लिए! वैसे तो हर दिन हमारे मुल्क के लिए बुरा साबित हो रहा है. वफादारी और ईमान की बातें खत्म होती जा रही है. तख्तापलट के आसार नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान का जन्म होते ही पाक फौज (PAK Army) के दांत निकलना शुरू हो गए थे. फौज ने अपने दांत और नाखून जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में गाड़ने शुरू किए थे उसकी सजा 25 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं'.
तीसरे ने कहा, 'पाकिस्तान का फौजी हुक्मरान है आसिम मुनीर. जम्हूरियत को ठेंगा दिखाकर मुल्क की गद्दी पर बैठे शहबाज़ शरीफ के लिए मुनीर किस कदर खतरा बन चुके हैं इसकी तस्दीक खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं.'
'पाकिस्तान की कमान मुनीर के हाथों में'?
अमेरिका और ट्रंप के टट्टू बनते जा रहे पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल मुनीर को लेकर अवाम ने जुबान खोली तो मुनीर को अपनी इमेज को सुधारने का ख्याल आया और आसिम मुनीर ने पहली बार एक पत्रकार सोहेल वराइच को बुलाया. अपनी शेखी छपवाकर खुद को पाकिस्तान का खिदमदगार बता दिया. लोग कह रहे हैं जनाब सोहेल वराइच साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें आसिम मुनीर साहब के हवाले से ऐसी बातें हैं जिन्हें कोई भी साहिब-ए-अक्ल जब एक मर्तबा पढ़ेगा तो उस पर ये वाज़े हो जाएगा कि सोहेल वराइच ने आसिम मुनीर साहब की पेट में छुरा घोंप दिया है. आर्मी चीफ फरमाते हैं खुदा ने मुझे मुल्क का महाफुज बनाया है मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है मैं एक सिपाही हूं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है.
दोहराएगा इतिहास?
ओहदा... पाकिस्तान... सिपाही... शहादत... ये ऐसे अल्फाज हैं, जो मुनीर की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते. इसके पीछे की वजह ये है कि अंदरूने मुल्क में कई दिनों से तख्ता की अटकलें जोर पकड़ रही हैं. लगातार धुआं उठ रहा है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जरदारी को हटाकर राष्ट्रपति बन सकते हैं. हालांकि इंटरव्यू देकर मुनीर ने सारी बातों को झूठा बता दिया. अब पाकिस्तान के लिए शहादत देने की ख्वाहिश रखने वाले 'सिपाही' साहब को समझना चाहिए कि कहीं धुंआ उठता है तो मतलब यही होता है कि चिंगारी जरूर सुलगी होती ऐसे में आग भी जरूर लगती है.
78 साल की पाकिस्तानी सियासत आज भी फौजी बूट और बुलेट के साये में रेंग रही है. पाकिस्तान की गद्दी पर बैठने की मुनीर की ख्वाहिश कोई नई बात नहीं है. आज के हालातों में मुनीर की मुश्किल ये है कि फौजी वर्दी में वो सियासी सूट नहीं पहन सकता और उसने ऐसा किया तो पाकिस्तान की भीख बंद हो जाएगी और आईसीयू में पड़े मुल्क की लाश ढोना आसिम मुनीर के लिए नामुमकिन हो जाएगा, इसलिये मुनीर अब शहीद होने की ख्वाहिश को ही हकीकत में बदलना चाहता है.
FAQ-
सवाल- पाकिस्तान में अबतक कितनी बार तख्तापलट हुआ है?
जवाब- इस सवाल के जवाब को कुछ इस तरह से दिया जा सकता है कि पाकिस्तान में कितने साल सेना की हुकूमत रही? पिछला तख्तापलट 1999 में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया. सेना के तख्तापलट का वो कोई पहला मसला नहीं था. भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान में 78 साल में 33 साल से ज्यादा समय सेना ने हुकूमत की है.
सवाल- पाकिस्तान में कब-कब और किसने किए थे तख्तापलट?
जवाब- 1. जनरल अय्यूब खान (1958-1969), 2. जनरल जिया उल हक (1977-1988), 3. . जनरल परवेज मुशर्रफ (1999-2008)