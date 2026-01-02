Advertisement
पाकिस्तान-चीनइमरान खान के लिए आवाज उठाना पड़ा भारी, PAK में पत्रकारों को उम्रकैद की सजा; देना होगा भारी जुर्माना

इमरान खान के लिए आवाज उठाना पड़ा भारी, PAK में पत्रकारों को उम्रकैद की सजा; देना होगा भारी जुर्माना


Pakistan Orders Life Sentence For Journalists: पाकिस्तान ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में बोलने वाले कुछ पत्रकारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 02, 2026, 09:08 PM IST
इमरान खान के लिए आवाज उठाना पड़ा भारी, PAK में पत्रकारों को उम्रकैद की सजा; देना होगा भारी जुर्माना

Pakistan News: पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए आवाज उठाने पर कुछ पत्रकारों और विश्लेषकों को जेल में बंद कर दिया गया. इस्लामाबाद की इस हरकत से वहां एक बार फिर अभिव्यक्ति की आवाज को लेकर सवाल खड़ा हो गया है. बता दें कि ऐसे ही मामलों पर पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 4 पत्रकारों समेत 8 लोगों को आजीवन जेल में बंद रहने की सजा सुनाई है. इन सभी सजाओं को गैरहाजिरी में सुनाया गया है. 

पत्रकारों को उम्रकैद की सजा 

कोर्ट की ओर से अपने फैसले में कहा गया कि आरोपियों की ऑनलाइन एक्टिविटी पाकिस्तान के आतंकवाद कानून के घेरे में आती हैं. इससे समाज में अशांति और डर फैला. अदालत के अनुसार इमरान खान के समर्थन में किए गए पोस्ट-वीडियो ने लोगों को भड़काया और राज्य संस्थानों के विरुद्ध माहौल बनाया. बता दें कि यह मामला 9 मई साल 2023 की हिंसा से जुड़ा है. इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के बाद सैनिकों के कई ठिकानों पर हमला किया था. इस घटना के बाद सरकार की ओर से इमरान खान की पार्टी PTI और आलोचना करने वाले कई लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई. 

ये भी पढ़ें- PoK में फिर से बड़े विरोध की आहट, सरकार पर लगे वादाखिलाफी के आरोप; हिल सकती है शहबाज-मुनीर की चूलें

इन लोगों को सुनाई सजा 

कोर्ट की ओर से पत्रकार वजाहत सईद खान,शाहीन सहबाई और साबिर शाकिर तो वहीं पूर्व सैन्य अधिकारी से यूट्यूबर बने आदिल राजा और सैयद अकबर हुसैन समेत कमेंटेटर हैदर रजा मेहदी और एनालिस्ट मोईद पीरजादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इनमें से अधिकतर लोग मौजूदा समय में पाकिस्तान से बाहर हैं और वे सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए. 

ये भी पढ़ें- भारत के लिए क्यों खतरे की घंटी है CPEC? चीन-PAK के इस कॉरिडोर पर बड़ा अलर्ट; आखिरी स्टेज में पहुंचा प्रोजेक्ट

CPJ ने की आलोचना 

कोर्ट की ओर से इन सभी लोगों को उम्रैकद के साथ अतिरिक्त सजा और भारी जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत का आदेश है कि अगर इन लोगों ने जु्र्माना नहीं चुकाया तो सजा की अवधि अधिक बढ़ाई जा सकती है, हालांकि ये सजाएं इस्लामाबाद उच्च न्यायलाय की पुष्टि के अधीन है. पाकिस्तान के इस एक्शन पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने आपत्ति जताई है. संस्था ने इस कदम को जर्नलिज्म के दबाने और मीडिया को डराने-धमकाने वाला बताया है.   

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

Pakistan News

