ऑपरेशन सिंदूर और भुखमरी के बाद अब गधों ने संभाली पाकिस्तान की इकोनॉमी, इस चक्कर में शहबाज को क्यों पड़ी चीन की डांट?

Pakistan Donkey Export To China: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले साल में पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा. एक तरफ अफगानिस्तान से युद्ध, दूसरी तरफ घर में बलोचों और पठानों का विद्रोह और मिडिल ईस्ट वॉर के बाद पाकिस्तान में बढ़ी भूखमरी. इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान ने नया समझौता किया है. वो समझौता है चीन से. चीन से ये समझौता आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान अपने गधो की बलि देने वाला है.

पाकिस्तान को चीन की डांट

पूरा पाकिस्तान और इसके मौजूदा हुक्मरान अपने मुल्क के गधों को हसरत भरी नजर से देखता है. इसकी एक वजह है अर्थव्यस्था में पाकिस्तानी गधों का योगदान, जो मुल्क के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बताया जाता है. बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी गधों पर सबसे संगीन नजर चीन की है. जैसे शहबाज शरीफ और मुनीर को चीन चमचागीरी बहुत पसंद है, वैसे ही चीनी लोगों को पाकिस्तानी गधों का मांस बहुत पसंद है. इसी चक्कर में पाकिस्तान को चीन की ऐसी डांट पड़ गई कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हिल गए.

चीन को भेजे गधे की खाल

एक चीनी कंपनी की धमकी के बाद पाकिस्तान ने चीन को गधों की खाल और मांस के निर्यात की मंजूरी दे दी. दरअसल पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर एक चीनी कंपनी काम करती है. चीनी सरकार की तरफ से काम करने वाली कंपनी का नाम है हनगेंग ट्रेड. ये कंपनी अपने बूचड़खाने से गधे का मांस और खाल चीन भेजती है, लेकिन पाकिस्तान के खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने कंपनी की फाइल रोक दी थी.

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गधों ने संभाली अर्थव्यवस्था

पाकिस्तान का खाद्य मंत्रालय गधो की घटती संख्या से परेशान है, लेकिन चीनी कंपनी ने और देरी पर अपना कामकाज समेटने की धमकी दे डाली. इसके बाद सीधे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का कार्यालय एक्टिव हुआ और कंपनी को मंजूरी मिली. शहबाज शरीफ जानते हैं, कि अपने गधों की बलि अगर नही दी, तो चीनी कंपनिया ना सिर्फ अपना धंधा समेटेंगी, बल्कि जिनपिंग जैसे आका भी नाराज हो जाएंगे. अब गधे पाकिस्तान में बचे या कटे, नाक तो पहले बचानी है शहबाज को. इसलिए पाकिस्तान ने गधों के मांस के बेधड़क निर्यात की मंजूरी दे दी.