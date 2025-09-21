Pakistan: अपने ही लोगों को अगवा कर रहा ये मुस्लिम देश, नेता ने खोली पोल, कहा- पिछले 20 सालों से चल रहा...

पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बालूचिस्तान के लोगों को अगवा कर रही हैं. मौलाना फजल-उर-रहमान ने ये खुलासा खैबर पख्तूनख्वा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया.
पाकिस्तानी सरकार पर वहां के नेता ने एक गंभीर आरोप लगाया है. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI-F) पार्टी के प्रमुख मौलाना फजल-उर-रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान से लोग गायब हो रहे हैं. इसमें सरकार भी शामिल है. उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियां लोगों को अगवा कर रही हैं. यह बयान उन्होंने हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया.
बलूचिस्तान में दशकों से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है, और इस क्षेत्र के हजारों युवा व सामाजिक कार्यकर्ता लापता हैं. इन लापता लोगों के परिवार लंबे समय से अपने परिजनों की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इस मुद्दे पर समय-समय पर चिंता जताई है.
क्या हो रहा है बलूचिस्तान में?
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, पिछले लगभग 20 सालों में हजारों बलूच लोगों को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जबरन अगवा किया गया है. इनमें से कई को कथित तौर पर हिरासत में रखकर यातना दी गई, और कई मर भी गए हैं. यह सब बलूच अलगाववादी आंदोलन को दबाने के नाम पर किया गया है.
सरकार कर रही इंकार
पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है. सरकार का दावा है कि जिन लोगों को लापता बताया जा रहा है, उनमें से कई अलगाववादी संगठनों में शामिल हो गए हैं या देश छोड़कर जा चुके हैं.
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की राय
हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 60वें सत्र के दौरान इस मुद्दे को फिर से उठाया गया. एक सम्मेलन के दौरान अमेरिकी मानवाधिकार वकील और शोधकर्ता रीड ब्रॉडी ने बलूच लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "सच और न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन यह कभी बेकार नहीं जाती. पीड़ितों की आवाजों का समर्थन करें, न्याय की मांग करें, और यह सुनिश्चित करें कि भू-राजनीतिक हित बुनियादी मानवाधिकारों को पीछे न छोड़ दें."
आंदोलन और विरोध जारी
बलूचिस्तान में रहने वाले परिवार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. कई बार ये प्रदर्शन इस्लामाबाद और लाहौर जैसे बड़े शहरों तक पहुंचते हैं, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया सीमित और असंवेदनशील मानी जाती है.