‘अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया’, ख्वाजा आसिफ के बयान ने मचाई खलबली, दोस्ती में पड़ गई दरार?

Khawaja Asif Statement: नेशनल असेंबली में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल ‘टॉयलेट पेपर’ की तरह किया. उनके कहना है कि जब तक अमेरिका को जरूरत थी उसने पाकिस्तान से काम लिया और बाद में उसे अकेला छोड़ दिया. अपने बयान में उन्होंने पुराने सैन्य शासकों जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ पर भी सवाल उठाए हैं.

जियाउल हक और मुशर्रफ पर उठाए सवाल

अपने भाषण में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के दो पूर्व सेना प्रमुखों और शासकों, जनरल जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, का नाम लेकर आलोचना की है. उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, वह अमेरिका के इशारे पर लड़ी गई थी. उस समय पाकिस्तान की सरकार ने अपने फायदे के लिए इसमें हिस्सा लिया था जो एक बड़ी गलती थी.

बता दें, आसिफ ने कहा कि उस लड़ाई को जिहाद का नाम दिया गया था, जबकि असल में वह जिहाद नहीं था. उनका कहना था कि रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया था बल्कि वहां की सरकार ने खुद रूस को बुलाया था. ऐसे में पाकिस्तान को उस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए था.

सुपरपावर की तारीफ

रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की जमीन पर लड़ी गई दो बड़ी जंगों में पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर हिस्सा नहीं लिया था. उनका कहना था की उस समय के शासकों को एक सुपरपावर की मान्यता और तारीफ चाहिए थी इसलिए पाकिस्तान को इन लड़ाइयों में झोंक दिया गया था. आगे उन्होंने कहा की अमेरिका को खुश करने के लिए देश का पाठ्यक्रम तक बदल दिया गया. यहां तक कि इतिहास को भी नए तरीके से पेश किया गया. लेकिन आज तक वह पुराना सिस्टम पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया है.

2001 का भी किया जिक्र

ख्वाजा आसिफ ने साल 2001 की घटनाओं का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि उस समय भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया और तालिबान के खिलाफ खड़ा हो गया था. बाद में अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया लेकिन इसका असर और नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा था.

आगे उन्होंने बताया कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान ने सब कुछ किया. युद्ध के दौरान अपना एयरस्पेस दिया. कराची पोर्ट का इस्तेमाल करने दिया. अपने लोगों को भी इस लड़ाई में शामिल किया. बदले में पाकिस्तान को क्या मिला यह आज सबके सामने है. जिसे सब लोग साफ-साफ देख सकते हैं.

