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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनईरान जंग अब दोबारा.... भाई मुल्कों का नाम लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कर दिया बड़ा दावा

ईरान जंग अब दोबारा.... भाई मुल्कों का नाम लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कर दिया बड़ा दावा

ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान पर बहुत बड़े हमले के लिए तैयार थे लेकिन मैंने इसे कुछ समय के लिए रोक दिया है. उम्मीद है कि हमेशा के लिए क्योंकि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है. क्या ईरान जंग पूरी तरह खत्म हो गई. अब पाकिस्तान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 08:10 AM IST
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ईरान जंग अब दोबारा.... भाई मुल्कों का नाम लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कर दिया बड़ा दावा

पूरी दुनिया इस बात को लेकर आशंकित है कि क्या अमेरिका और इजरायल फिर से ईरान पर हमला करेंगे? इधर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा ने कहा कि जंग दोबारा नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई मुल्क लड़ाई नहीं चाहते. ट्रंप ने भी कुछ घंटे पहले ही कहा कि हमारी ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है, अगर डील नहीं हुई तो हम बड़ा हमले करेंगे. फिलहाल खाड़ी देशों के कहने पर अमेरिका रुक गया है. 

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईरान के सामने पानी के पार जो मुल्क हैं- सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, चीन और रूस भी नहीं चाहते कि दोबारा जंग होगा. आपने देखा होगा कि चीन का बयान अब काफी स्पष्ट आ रहा है. उसमें साफ नजर आ रहा है कि वे जंग नहीं चाहते हैं, इसी तरह रूस भी. 

दिल्ली के हाथों खेल रहा अफगानिस्तान: ख्वाजा आसिफ

एक पत्रकार ने पूछा कि अफगान तालिबान बात क्यों नहीं मान रहा है? इसकी बुनियादी वजह क्या है. पाकिस्तान और चीन ने तो काफी कोशिशें कर लीं. इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'हिंदुस्तान के हाथ से खेल रहे हैं. जब तक हिंदुस्तान Yes नहीं करेगा, वे हामी नहीं भरेंगे. उनके निर्देश दिल्ली से आते हैं.'

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अफगानिस्तान को चेतावनी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खैबर पख्तूनख्वा में हुए जानलेवा हमले के बाद संभावित सैन्य जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. इस हमले में 15 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. उन्होंने साफ कहा कि हमें अफगानिस्तान पर पलटवार करने का अधिकार है. जब अफगान धरती से हम पर हमले किए जाते हैं, तो जवाब देना हमारा अधिकार है.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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