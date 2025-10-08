'इंशाल्लाह! इस बार जंग में हम... ', भारत-पाकिस्तान में फिर होगा युद्ध? PAK रक्षा मंत्री ने बताया पूरा प्लान

Pakistan Defence Minister on possibility of war with India: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ युद्ध की आशंका को स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही उन्होंने भारत के प्रति जहर उगलते हुए कहा भी है कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान पहले से बेहतर परिणाम हासिल करेगा. जानें पूरी खबर.
Trending Photos
Pakistan-India War: ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद पाकिस्तान पहले से ही बौखलाया था. इसी बीच जबसे भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है. पूरी पाकिस्तान सरकार हिल गई है. पाक नेता बौखलाहट में जहर उगल रहे हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खौफ के मारे कहा है कि भारत के साथ जंग की वास्तविक खतरों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं. इसके साथ ही आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगला है. आसिफ का जानते हैं पूरा बयान.
जंग को तैयार पाकिस्तान?
Wionews में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को कहा कि इस्लामाबाद भारत के साथ किसी भी तरह का तनाव नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जोखिम असली हैं और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं. यानी आसिफ पूरी तरह अब भारत से जंग की बात कर रहे हैं. पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “मैं युद्ध की आशंका से इनकार नहीं कर रहा. अगर जंग हुई, तो इंशाल्लाह, हम पहले से बेहतर परिणाम हासिल करेंगे.”
पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना
ख्वाजा आसिफ ने आगे बात करते हुए कहा कि भारत केवल औरंगजेब के शासनकाल में ही एकजुट था. उन्होंने कहा, “पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना है. घर में हम आपस में बहस करते हैं, लेकिन बाहरी खतरे के समय हम एक हो जाते हैं.” आसिफ के इस नए बयान में सांप्रदायिकता की झलक पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के पिछले बयानों से मिलती-जुलती है, जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते रहे हैं. पहलगाम हमले से से पहले एक भड़काऊ भाषण में मुनीर ने कहा था कि "हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं."
भारत ने भूगोल मिटा देने की दी थी चेतावनी
ख्वाजा आसिफ ने का यह बयान भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के बाद आया है. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी थी कि वह आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे. उन्होंने कहा कि भारत इस बार ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं दिखाएगा. द्विवेदी ने जोर देकर कहा, “अगर जरूरत पड़ी, तो हमारा जवाब इतना कड़ा होगा कि इस्लामाबाद का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा.