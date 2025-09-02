बाल्टियों और टबों में भर लें पानी,यह तो खुदा की...', पाकिस्तान में आई बाढ़ पर शहबाज के मंत्री का शर्मनाक बयान; सोशल मीडिया पर वायरल

Pakistan Minister Shameful Statement: पाकिस्तान में आई बाढ़ ने वहां के लोगों का संकट और बढ़ा दिया है. पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके सहित देश कई बड़े हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से आम जनता का बुरा हाल है ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उनके रक्षामंत्री जनता की मदद करने की उसका माखौल उड़ाने में जुटे हैं. शहबाज शरीफ के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को बातचीत के दौरान जब एंकर बाढ़ को लेकर जनता को राहत देने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने शर्मनाक लहजे में जवाब देते हुए कहा कि ये तो खुदा की रहमत है. आवाम को चाहिए कि वो इस पानी को स्टोर कर ले. बाल्टियों और टबों में भर ले ताकि आने वाले समय में ये पानी उनके काम आए.

पाकिस्तानी रक्षामंत्री का ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर दिखाया गया ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जी न्यूज इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है. जहां एक ओर देश बाढ़, विस्थापन और मानवीय संकटों से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर देश के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ एक अजीबोगरीब और गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ख्वाजा आसिफ कहते सुने जा रहे हैं, 'पाकिस्तानियों को बाढ़ का पानी स्टोर कर लेना चाहिए.'

⚡ Allah sent flood to Pakistan save Pakistanis: Pakistan’s Defence Minister Khwaja Asif suggested that the floods should be seen as a ‘Blessing,’ urging civilians to store the floodwater in tubs and buckets at home instead of protesting. pic.twitter.com/9bngzs8FxD — OSINT Updates (@OsintUpdates) September 1, 2025

बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है पाकिस्तान

पाकिस्तान इन दिनों भीषण बाढ़ संकट से गुजर रहा है. पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा (KPK) और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) समेत देश के बड़े हिस्से में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है. लाखों लोग और उनकी खेती-बाड़ी और उनके पशुधन इस बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं.

भारत को ठहराया पाकिस्तान में आई बाढ़ का जिम्मेदार

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाकिस्तान में आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने दावा किया है कि भारत द्वारा छोड़ा गया पानी पाकिस्तान में बाढ़ का मुख्य कारण है. सियालकोट के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए, आसिफ ने पत्रकारों से कहा, 'भारत से आ रहा बाढ़ का पानी अपने साथ लाशें, मवेशी और मलबे के ढेर लेकर आता है. स्थानीय लोगों ने सीमा पार लाशें बहते हुए देखी हैं.' उन्होंने यह भी बताया कि इस वजह से बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी निकालने के काम में नगरपालिका की टीमों को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच पानी के मुद्दे पर कई बार आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कसे पाकिस्तानी मंत्री पर तंज

सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी मंत्री के बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आ रही हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'क्या जनता अब अपने घरों में टैंक बनाकर बाढ़ का पानी स्टोर करेगी?' वहीं कुछ ने इसे "आपदा को अवसर" बनाने वाली व्यंग्यपूर्ण सोच करार दिया. इस बीच राहत एजेंसियां बाढ़ग्रस्त इलाकों में खाद्य सामग्री, दवाइयों और अस्थायी आश्रयों की भारी कमी की ओर इशारा कर रही हैं लेकिन नेतृत्व स्तर से ऐसी बयानबाज़ी जमीनी प्रयासों को और कमजोर करती हुई दिखाई दे रही है.

