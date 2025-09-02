बाल्टियों और टबों में भर लें पानी,यह तो खुदा की...', पाकिस्तान में आई बाढ़ पर शहबाज के मंत्री का शर्मनाक बयान; सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement
trendingNow12905985
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

बाल्टियों और टबों में भर लें पानी,यह तो खुदा की...', पाकिस्तान में आई बाढ़ पर शहबाज के मंत्री का शर्मनाक बयान; सोशल मीडिया पर वायरल

Pak Defense Minister Shamful Statement on Flood: शहबाज शरीफ के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को बातचीत के दौरान जब एंकर बाढ़ को लेकर जनता को राहत देने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने शर्मनाक लहजे में जवाब देते हुए कहा कि ये तो खुदा की रहमत है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाल्टियों और टबों में भर लें पानी,यह तो खुदा की...', पाकिस्तान में आई बाढ़ पर शहबाज के मंत्री का शर्मनाक बयान; सोशल मीडिया पर वायरल

Pakistan Minister Shameful Statement: पाकिस्तान में आई बाढ़ ने वहां के लोगों का संकट और बढ़ा दिया है. पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके सहित देश कई बड़े हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से आम जनता का बुरा हाल है ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उनके रक्षामंत्री जनता की मदद करने की उसका माखौल उड़ाने में जुटे हैं. शहबाज शरीफ के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को बातचीत के दौरान जब एंकर बाढ़ को लेकर जनता को राहत देने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने शर्मनाक लहजे में जवाब देते हुए कहा कि ये तो खुदा की रहमत है. आवाम को चाहिए कि वो इस पानी को स्टोर कर ले. बाल्टियों और टबों में भर ले ताकि आने वाले समय में ये पानी उनके काम आए. 

पाकिस्तानी रक्षामंत्री का ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर दिखाया गया ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जी न्यूज इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है. जहां एक ओर देश बाढ़, विस्थापन और मानवीय संकटों से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर देश के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ एक अजीबोगरीब और गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ख्वाजा आसिफ कहते सुने जा रहे हैं, 'पाकिस्तानियों को बाढ़ का पानी स्टोर कर लेना चाहिए.'

 

Add Zee News as a Preferred Source

बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है पाकिस्तान 
पाकिस्तान इन दिनों भीषण बाढ़ संकट से गुजर रहा है. पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा (KPK) और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) समेत देश के बड़े हिस्से में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है. लाखों लोग और उनकी खेती-बाड़ी और उनके पशुधन इस बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं.

यह भी पढ़ेंः महंगाई से जूझ रहे PAK की बाढ़ ने तोड़ी कमर, 250 रुपये किलो पहुंचे प्याज के दाम

भारत को ठहराया पाकिस्तान में आई बाढ़ का जिम्मेदार
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाकिस्तान में आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने दावा किया है कि भारत द्वारा छोड़ा गया पानी पाकिस्तान में बाढ़ का मुख्य कारण है. सियालकोट के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए, आसिफ ने पत्रकारों से कहा, 'भारत से आ रहा बाढ़ का पानी अपने साथ लाशें, मवेशी और मलबे के ढेर लेकर आता है. स्थानीय लोगों ने सीमा पार लाशें बहते हुए देखी हैं.' उन्होंने यह भी बताया कि इस वजह से बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी निकालने के काम में नगरपालिका की टीमों को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच पानी के मुद्दे पर कई बार आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कसे पाकिस्तानी मंत्री पर तंज
सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी मंत्री के बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आ रही हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'क्या जनता अब अपने घरों में टैंक बनाकर बाढ़ का पानी स्टोर करेगी?' वहीं कुछ ने इसे "आपदा को अवसर" बनाने वाली व्यंग्यपूर्ण सोच करार दिया. इस बीच राहत एजेंसियां बाढ़ग्रस्त इलाकों में खाद्य सामग्री, दवाइयों और अस्थायी आश्रयों की भारी कमी की ओर इशारा कर रही हैं लेकिन नेतृत्व स्तर से ऐसी बयानबाज़ी जमीनी प्रयासों को और कमजोर करती हुई दिखाई दे रही है.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान में 'वॉटर बम' भारत की वजह से नहीं फूटा... तबाही का मास्टरमाइंड आसिम मुनीर!

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
;