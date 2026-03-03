ईरान में सत्ता बदली तो पाकिस्तान घिर जाएगा... भारत का नाम लेकर रक्षा मंत्री ने अपने देश को चेताया

Khwaja Asif: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वहां सत्ता में कोई बदलाव आता है तो फिर पाकिस्तान भी चारों तरफ दुश्मनों से घिर जाएगा और ईरान वाली स्थिति कभी-भी पाकिस्तान के सामने पेश आ सकती है.
Khwaja Asif: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बाद अब उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर एक बार फिर बेतुका बयान दिया है. मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच भारत का नाम घसीटते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर ईरान में सरकार बदलती है तो ईरान, भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं.
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि,'ईरान पर जो जंग थोपी गई है, उसके पीछे जायोनी एजेंडा है. इस एजेंडे का मकसद इजराइल का प्रभाव पाकिस्तान की सीमा तक लाना है.अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है, तो भारत-ईरान और अफगानिस्तान का एक साझा एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है. इससे पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिर सकता है और उसकी सीमाएं गैरमहफूज हो सकती हैं. उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से कहा कि वे दुश्मनों की साजिश को समझें.
ख्वाजा कहते हैं कि इजरायल की स्थापना के बाद से ही इस्लामी दुनिया पर आई हर मुसीबत के पीछे जायोनी विचारधारा का हाथ है. जायोनीवाद ने एक सदी से वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल किया है और मजबूत ताकतें जायोनीवाद के असर में हैं. ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और दुनिया हमारी सशस्त्र सेनाओं की ताकत को पहचानती है. परमाणु विस्फोट करके हमने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है. रक्षा मंत्री ने इस्लामी दुनिया में एकता को वक्त की जरूरत बताते हुए कहा कि उन्होंने दुआ की कि फिलिस्तीन आजाद हो और पाकिस्तान सुरक्षित रहे.
इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार को भारत पर एक और जंग की तैयारी करने का आरोप लगाया और नई दिल्ली से अपील की कि वह उस स्थिति से पीछे हट जाए जिसे उन्होंने युद्ध का मैदान बताया और बातचीत की तरफ लौटकर आए. आसिफ अली जरदारी का यह बयान संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन के दौरान आया था. उन्होंने कहा था कि भारत के नेता कह रहे हैं कि वे एक और जंग की तैयारी कर रहे हैं. क्षेत्रीय शांति के आजीवन समर्थक के तौर पर मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा.