PAK की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, ख्वाजा आसिफ ने किया नकली पिज्जा हट का उद्घाटन, असली वाले ने कहा- इसका हमसे कोई नाता नहीं

PAK की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, ख्वाजा आसिफ ने किया नकली पिज्जा हट का उद्घाटन, असली वाले ने कहा- इसका हमसे कोई नाता नहीं

Pakistan Fake Pizza Hut Inaugration: पाकिस्तान में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में एक फेक पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन कर दिया, जिसको लेकर अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 21, 2026, 10:15 PM IST
PAK की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, ख्वाजा आसिफ ने किया नकली पिज्जा हट का उद्घाटन, असली वाले ने कहा- इसका हमसे कोई नाता नहीं

Pakistan News: पाकिस्तान आए दिन अपनी किसी न किसी हरकत से हंसी का पात्र बनता है. अब इस कड़ी में एक और मामला सामने आ चुका है. फूलों की सजावट हो चुकी थी, रेड कारपेट बिछा हुआ था और हर तरफ कैमरे चल रहे थे. ये मौका उस वक्त का है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बड़े आत्मविश्वास के साथ सियालकोट में कथित तौर पर एक 'पिज्जा हट' के उद्घाटन के लिए रिबन काटने पहुंचे थे. मजेदार बात ये है कि वह जिस अमेरिका स्थित फूड चेन पिज्जा हट के आउटलेट का उद्घाटन करने पहुंचे वह असल में फेक था.  

फेक पिज्जा हट का हुआ उद्घाटन 

बता दें कि यह हाई-प्रोफाइल उद्घाटन समारोह तब तक चलता रहा जब तक कि खुद अमेरिकी मल्टीनेशनल रेस्त्रां चेन ने खुद हस्तक्षेप कर यह घोषणा नहीं कर दी कि यह आउटलेट अनऑथराइज्ड और फेक है. सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ विवादों में फंस गए.

भले ही इस आउटलेट पर पिज्जा हट का जाना-पहचाना रेड हैट वाला लोगो और ब्रांडिंग मौजूद थी, लेकिन ऑनलाइन यूजर्स ने बताया कि सियालकोट स्थित यह आउटलेट 'पिज्जा हट पाकिस्तान' की ऑफीशियल स्टोर लिस्ट में शामिल नहीं था. 

ये भी पढ़ें- बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाक, विदेशों में लगाने पड़ रहे चक्कर; भारत के सिंधु जल संधि पर एक्शन ने इस्लामाबाद को तरसाया  

असली पिज्जा हट ने जारी किया बयान 

घटना के तुरंत बाद पिज्जा हट पाकिस्तान ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह आउटलेट ऑफीशियली उनके ब्रांड से नहीं जुड़ा है. बयान में कहा गया,' पिज्जा हट पाकिस्तान अपने सम्मानित ग्राहकों को सूचित करता है कि पिज्जा हट के नाम और ब्रांडिंग का गलत इस्तेमाल करते हुए एक अनधिकृत आउटलेट हाल ही में सियालकोट छावनी में खोला गया है.' यह आउटलेट पिज्जा हट पाकिस्तान या यम ब्रांड्स से जुड़ा नहीं है.' कंपनी ने कहा कि यह पिज्जा हट इंटरनेशनल के फूड, क्वालिटी प्रोटोकॉल, फूड सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करता है.'

अमेरिकी बेस्ड फूड चेन ने कहा कि उसने अपने ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल रोकने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास फॉर्मल कंप्लेन दर्ज कर दी है. 

ये भी पढ़ें- इस्लाम से जुड़ा कौनसा मकसद पूरा करना चाहता है पाकिस्तान? क्या इशारा करना चाह रहे आसिम मुनीर  

 

सोशल मीडिया पर रिएक्शन 

इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं. कई लोग हैरानी जता रहे हैं कि कैसे एक बड़ा मंत्री इस फेक चेन का उद्घाटन करने पहुंच गया. घटना को लेकर एक यूजर ने लिखा,' सिर्फ पाकिस्तान में ही रक्षा मंत्री गर्व से नकली पिज्जा हट का उद्घाटन कर सकते हैं. ख्वाजा आसिफ ने रिबन काटा, कैमरों के सामने मुस्कुराए और चले गए. बाद में ब्रांड ने उस आउटलेट को अनऑथराइज घोषित कर दिया. इस स्तर की अक्षमता का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता.' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा,' कुछ असली बाकी रह गया है या नहीं इस पाकिस्तान में? हमें अजीब और बेकार लोगों से नवाजा गया है?' 

