पाकिस्तान-चीन

Saudi Arabia: भारत के साथ युद्ध में अब PAK की मदद करेगा सऊदी अरब? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दिया इशारा

Pakistan-Saudi Arabia Mutual Defence Agreement: हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है. इसको लेकर पाकिस्तानी मंत्री का एक बयान सामने आया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 20, 2025, 11:19 AM IST
Pakistan News: पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हाल ही में रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता (Strategic Mutual Defence Agreement) हुआ है. इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वह दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों साथ मिलकर उसका जवाब देंगे. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस समझौते को नाटो (NATO) के आर्टिकल 5 की तरह सामूहिक रक्षा की मिसाल बताया है, जिसमें एक सदस्य पर हमला पूरे ग्रुप पर हमला माना जाता है. 

आक्रामक नहीं पूरी तरह रक्षात्मक है समझौता: आसिफ  
ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट किया कि यह समझौता आक्रामक नहीं बल्की पूरी तरह रक्षात्मक है. उन्होंने कहा,' अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर कोई आक्रमण करता है तो हम मिलकर उसका बचाव करेंगे.' उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं इस समझौते के तहत सऊदी अरब के लिए उपलब्ध रहेंगी, हालांकि पाकिस्तान की घोषित पॉलिसी के मुताबिक यह हथियार केवल भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हैं फिर भी उन्होंने कहा,' हमारी क्षमताएं इस समझौते के तहत पूरी तरह उपलब्ध रहेंगी.'  

ये भी पढ़ें- 'इजरायल से खुलेआम रिश्वत लेता है अमेरिका मैं बंद कमरे..,' पाकिस्तानी मंत्री ने दिया गजब का बयान, दिनदहाड़े खोल दी अपनी पोल   

पाकिस्तान-सऊदी समझौता 
सऊदी अरब के एक सीनियर अधिकारी ने भी पुष्टि की कि यह समझौता सभी सैन्य साधनों को शामिल करता है, जिसमें परमाणु सुरक्षा भी शामिल हो सकती है. यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान हुआ, जिसमें दोनों देशों के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने हिस्सा लिया. भारत सरकार ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है और भारत इसके प्रभावों की स्टडी कर रहा है. भारत ने उम्मीद जताई कि सऊदी अरब अपने आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखेगा .  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तानी सेना के चल रहे बुरे दिन, फिर हुआ सैन्य काफिले पर हमला, 12 सिपाहियों की मौत  

भारत के लिए खतरा है समझौता? 
पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह समझौता पाकिस्तान को मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट और संभावित अरब राष्ट्र गठबंधन की ओर ले जा सकता है, जबकि सऊदी अरब को न्यूक्लियर शील्ड (परमाणु सुरक्षा) मिलती है. इससे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है खासकर इजरायल और ईरान की नजरें इस पर टिकी रहेंगी. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने संकेत दिया कि भविष्य में बाकी अरब देश भी इस समझौते में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा,' यह क्षेत्र के देशों और खासकर मुस्लिम आबादी का मौलिक अधिकार है कि वे मिलकर अपने क्षेत्र की रक्षा करें.'  

FAQ

क्या पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं सऊदी अरब के लिए उपलब्ध होंगी? 
हां, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं इस समझौते के तहत सऊदी अरब के लिए उपलब्ध रहेंगी, लेकिन यह केवल रक्षात्मक स्थिति में ही लागू होगा. 

क्या यह समझौता भारत के खिलाफ है? 
पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने कहा है कि यह समझौता किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल आपसी रक्षा के लिए है. भारत ने भी कहा है कि वह इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहा है. 

