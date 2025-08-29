'अपने गिरेबान में भी झांकें, कब तक भारत को दोष देंगे...', सैलाब को लेकर पाक रक्षा मंत्री ने अपनी सरकार की लगाई क्लास

Pakistan Defence Minister Khwaja Asif: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया है कि खुद उनकी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है. उन्होंने कहा कि हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है, क्योंकि सैलाब से बचाव के लिए जितना पैसा खर्च होना था उसका 30 फीसद पैसा भी खर्च नहीं हुआ है. ऐसे में हम कब तक दूसरों को दोष देते रहेंगे. इस मौके पर उन्होंने भारत को लेकर भी ऐसा बयान दे दिया है कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से इंसानों और जानवरों की लाशें आ रही हैं.

भारत को कब तक दोष देते रहेंगे?

ख्वाजा आसिफ अपनी सरकार को भी घेरा और कहा कि सैलाब से बचने के लिए जो पैसा खर्च होना था उसका 30 फीसद पैसा भी खर्च नहीं हुआ. बार-बार भारत को सैलाब के लिए जिम्मेदार बताए जाने पर उन्होंने कहा आप कब तक दूसरों को जिम्मेदार कब तक ठहराएंगे? उन्होंने कहा कि करप्शन की वजह से हम लोग आज इस हालात में हैं, अपने गिरेबां में झांकना ज्यादा जरूरी है.

بےغیرت عوام کیسے ہوتے ہیں؟

جب خواجہ آصف سیالکوٹ کی تباہی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا تب وہاں اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں تھا

ایسے بےحس اور لاتعلق عوام ڈوب جانے کے ہی قابل ہیں pic.twitter.com/oEWltzNqzw Add Zee News as a Preferred Source — پری زاد (@Parizaad_reborn) August 28, 2025

भारत से आ रही लाशें

आसिफ सैलाब से पीड़ित इलाकों का जायजा लेने गए थे. इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान भी दे दिया है जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा ने कहा कि भारत की तरफ से जो पानी आ रहा है वो अपने साथ इंसानों और मवेशियों की लाशें भी लेकर आ रहा है. सियालकोट पहुंचे आसिफ ने कहा कि भारत से आने वाला बाढ़ का पानी अपने साथ लाशें, मवेशी और मलबे के ढेर लेकर आया है.

जब भारत पानी छोड़ता है तो बाढ़ आती है

ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि स्थानीय लोगों ने सीमा पार से लाशों को पाकिस्तान की सरहद में आते हुए देखा है. उन्होंने कहा कि सियालकोट, जम्मू से निकलने वाले जलमार्गों के नीचे मौजूद है और जब भारत की तरफ से पानी छोड़ा जाता है तो यहां नियमित तौर पर बाढ़ आती है.

ट्रोल हो रहे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के जरिए दिया गया यह बयान सोशल मीडिया पर मजाक का मौजू बना हुआ है. बहुत से पाकिस्तानी लोग भी उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं. साथ ही पाकिस्तानी लोग अपनी सरकार को बुनियादी ढांचा मजबूत ना करने और उल्टे-सीधे बयान देकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं.

पाकिस्तान सैलाब से 10 लाख लोग प्रभावित

पाकिस्तान में सैलाब के चलते लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और तकरीबन ढाई लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापन करना पड़ा है. इसके अलावा 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. साथ ही बड़ी तादाद फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. पाकिस्तानी पंजाब के भी बुरे हालात हैं. कहा जा रहा है कि 38 वर्षों में यह पहली बार है कि पाकिस्तान में रावी, सतलुज और चिनाब नदियों में एक साथ भारी बाढ़ आई है.