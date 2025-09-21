अपने ही लोगों को अंधेरे में रख रहा पाकिस्तान, US ने ऐंठा कान, कहा- पारदर्शिता के साथ सब सच बताओ
Advertisement
trendingNow12931154
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

अपने ही लोगों को अंधेरे में रख रहा पाकिस्तान, US ने ऐंठा कान, कहा- पारदर्शिता के साथ सब सच बताओ

Pakistan Defense Budget: अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी 2025 की राजकोषीय पारदर्शिता रिपोर्ट में पाकिस्तान से सैन्य और खुफिया बजटों को संसदीय या नागरिक निगरानी के अधीन लाने का आग्रह किया है. जिसे वित्तीय पारदर्शिता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में लिखा था कि सैन्य और खुफिया एजेंसियों के बजट पर्याप्त संसदीय या नागरिक सार्वजनिक निगरानी के अधीन नहीं थे. रिपोर्ट में इस्लामाबाद से यह भी आग्रह किया गया है कि वह अपने कार्यकारी बजट प्रस्ताव को उचित समय सीमा के भीतर जनता के लिए उपलब्ध कराए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Pakistan Defense Budget: अमेरिकी विदेश विभाग की 2025 की रिपोर्ट में पाकिस्तान से सैन्य और खुफिया बजटों को संसदीय निगरानी के अधीन करके राजकोषीय पारदर्शिता बढ़ाने का आग्रह किया गया है। बजट सुलभता और लेखा परीक्षा मानकों में प्रगति को स्वीकार करते हुए, रिपोर्ट सीमित ऋण प्रकटीकरण और कार्यकारी बजट प्रस्तावों तक सार्वजनिक पहुँच के अभाव की आलोचना करती है। इन सिफारिशों का उद्देश्य पाकिस्तान की राजकोषीय चुनौतियों के बीच जवाबदेही और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है।

अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने सैन्य और खुफिया बजट को संसदीय या नागरिक निगरानी के अधीन लाने का आह्वान किया है. जानकारी के अनुसार, इसे वित्तीय पारदर्शिता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. यह सिफारिश शुक्रवार को जारी अमेरिकी विदेश विभाग की 2025 राजकोषीय पारदर्शिता रिपोर्ट में की गई जिसमें इस बात की समीक्षा की गई कि 140 सरकारें अपने सार्वजनिक वित्त का खुलासा और प्रबंधन कैसे करती हैं.

जनता के सामने प्रस्ताव हो पेश  

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में लिखा था कि सैन्य और खुफिया एजेंसियों के बजट पर्याप्त संसदीय या नागरिक सार्वजनिक निगरानी के अधीन नहीं थे. रिपोर्ट में इस्लामाबाद से यह भी आग्रह किया गया है कि वह अपने कार्यकारी बजट प्रस्ताव को उचित समय सीमा के भीतर जनता के लिए उपलब्ध कराए. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने अपने कार्यकारी बजट प्रस्ताव को उचित समय-सीमा के भीतर प्रकाशित नहीं किया. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस तरह के प्रकाशन से व्यापक जांच और सुविचारित बहस का अवसर मिलेगा.

इसमें कहा गया कि सरकार ने प्रमुख सरकारी उद्यमों के ऋण सहित ऋण दायित्वों पर केवल सीमित जानकारी ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई. ये निष्कर्ष पिछले वर्षों में ऋण पारदर्शिता में कमियों और रक्षा व्यय की विधायी जांच के अभाव को लेकर उठाई गई चिंताओं को दोहराते हैं. बता दें इस रिपोर्ट का समय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान वित्तीय दबावों से जूझ रहा है. इसका 2025-26 का बजट कुल व्यय 17.57 ट्रिलियन रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें ऋण चुकौती के लिए 9.7 ट्रिलियन रुपये और रक्षा के लिए 2.55 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Defense Budget

Trending news

राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
PM Modi visit
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
PM Modi
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
Manipur
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
;