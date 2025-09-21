अपने ही लोगों को अंधेरे में रख रहा पाकिस्तान, US ने ऐंठा कान, कहा- पारदर्शिता के साथ सब सच बताओ

Pakistan Defense Budget: अमेरिकी विदेश विभाग की 2025 की रिपोर्ट में पाकिस्तान से सैन्य और खुफिया बजटों को संसदीय निगरानी के अधीन करके राजकोषीय पारदर्शिता बढ़ाने का आग्रह किया गया है। बजट सुलभता और लेखा परीक्षा मानकों में प्रगति को स्वीकार करते हुए, रिपोर्ट सीमित ऋण प्रकटीकरण और कार्यकारी बजट प्रस्तावों तक सार्वजनिक पहुँच के अभाव की आलोचना करती है। इन सिफारिशों का उद्देश्य पाकिस्तान की राजकोषीय चुनौतियों के बीच जवाबदेही और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है।

अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने सैन्य और खुफिया बजट को संसदीय या नागरिक निगरानी के अधीन लाने का आह्वान किया है. जानकारी के अनुसार, इसे वित्तीय पारदर्शिता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. यह सिफारिश शुक्रवार को जारी अमेरिकी विदेश विभाग की 2025 राजकोषीय पारदर्शिता रिपोर्ट में की गई जिसमें इस बात की समीक्षा की गई कि 140 सरकारें अपने सार्वजनिक वित्त का खुलासा और प्रबंधन कैसे करती हैं.

जनता के सामने प्रस्ताव हो पेश

रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में लिखा था कि सैन्य और खुफिया एजेंसियों के बजट पर्याप्त संसदीय या नागरिक सार्वजनिक निगरानी के अधीन नहीं थे. रिपोर्ट में इस्लामाबाद से यह भी आग्रह किया गया है कि वह अपने कार्यकारी बजट प्रस्ताव को उचित समय सीमा के भीतर जनता के लिए उपलब्ध कराए. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने अपने कार्यकारी बजट प्रस्ताव को उचित समय-सीमा के भीतर प्रकाशित नहीं किया. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस तरह के प्रकाशन से व्यापक जांच और सुविचारित बहस का अवसर मिलेगा.

इसमें कहा गया कि सरकार ने प्रमुख सरकारी उद्यमों के ऋण सहित ऋण दायित्वों पर केवल सीमित जानकारी ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई. ये निष्कर्ष पिछले वर्षों में ऋण पारदर्शिता में कमियों और रक्षा व्यय की विधायी जांच के अभाव को लेकर उठाई गई चिंताओं को दोहराते हैं. बता दें इस रिपोर्ट का समय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान वित्तीय दबावों से जूझ रहा है. इसका 2025-26 का बजट कुल व्यय 17.57 ट्रिलियन रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें ऋण चुकौती के लिए 9.7 ट्रिलियन रुपये और रक्षा के लिए 2.55 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए हैं.