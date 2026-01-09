वेनेजुएला को लेकर टीवी डिबेट में ये क्या बोल गए पाक के रक्षामंत्री? ट्रंप तक पहुंची बात, जानिए फिर क्या हुआ

Khawaja Asif Statement: पाकिस्तान के नेता कब, कहां क्या बोल जाएं, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है. पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तक अपने बड़बोलेपन के लिए कई बार ट्रोल हो चुके हैं. अब इस लिस्ट में पड़ोसी मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी नाम शामिल हो गया है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि एक टीवी स्टूडियो में पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इतना ज्यादा बोल दिया कि एंकर को शो बीच में ही रोकना पड़ गया.

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के एक टीवी स्टूडियो में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू चल रहा था. इस दौरान वह कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे. सवालों का जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को खूब सुनाया. इतना ही नहीं उन्होंने इशारों ही इशारों में अमेरिका से यहां तक बोल दिया कि जिस तरीके से ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठवाया है, वैसे ही नेतन्याहू को भी उठा लेना चाहिए. ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है, वैसा अत्याचार किसी भी देश के किसी भी नागरिक के साथ हजारों साल के इतिहास में किसी ने नहीं किया.

जब टीवी स्टूडियो में छा गया सन्नाटा...

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि इस साक्षात्कार के दौरान माहौल उस वक्त गरमा गया, जब ख्वाजा आसिफ से एक काल्पनिक सवाल किया गया. पूछा गया कि अगर तुर्किये नेतन्याहू को उठाकर अंकारा ले आए फिर क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि वह दुआ करते हैं कि ऐसा हो. उन्होंने यह भी कहा कि तुर्किये को फिलिस्तिनियों पर हो रहे अत्याचार का बदला जरूर लेना चाहिए. जैसे ही रक्षा मंत्री ने ये बातें कहीं, स्टूडियो में अचानक सन्नाटा छा गया. हालांकि, गजब तो इसके बाद हुआ, जब आसिफ ने बिना किसी का नाम लिए इजरायल का समर्थन करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग कर दी.

आसिफ ने कहा कि जो लोग ऐसे अपराधियों का साथ देते हैं, उनको भी सबक सिखाने की आवश्यकता है. जैसे ही आसिफ ने ये बात कहीं, साक्षात्कार ले रहे एंकर ने ब्रेक लेने की घोषणा कर दी. माना जा रहा है कि इस दौरान शो को होस्ट कर रहे एंकर को खतरे का अंदेशा हो गया. चूंकि, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं और उनकी बातों को सुनने के बाद यह लग सकता है कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की ओर इशारा किया. इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने संबंध फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में लगा है.

अमेरिका के करीब आने की कोशिश में लगा पाकिस्तान

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगा है. देखा गया है कि कई बार पाकिस्तान ने ट्रंप के प्रति अपना नरम रुख अपनाया है. कई सार्वजनिक मंचों से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ करते नजर आए हैं. इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये इंटरव्यू अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां कुछ लोग इस वीडियो पर ख्वाजा आसिफ की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ने सवाल खड़े किए हैं ये बयान पाकिस्तान को इस बयान से नई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: मेजर 'नॉन-NATO एलॉय'! इस पर इतराता है पाकिस्तान, क्यों उठ रही इस तमगे को हटाने की मांग?

यह भी पढ़ें: ख्याल अच्छा है...! पाक रक्षा मंत्री का जगहंसाई वाला बयान, बोले- अब पैसा ही पैसा होगा, IMF को कह देंगे बाय-बाय