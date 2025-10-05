'लड़ाकू विमान के मलबे के नीचे...', पाक रक्षा मंत्री की भारत को फिर गीदड़भभकी, भूल गए ऑपरेशन सिंदूर की मार

Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद भी पाकिस्तान दर-दर की ठोकरें खा रहा है. कभी अमेरिका के पैरों में पड़ जाता है तो कभी चीन से भीख मांगने लगता है. इस देश में खाने के लाले पड़े हैं पीओके में सरकार का भारी विरोध हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भी यहां के मंत्री टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं. अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़भभकी करते हुए कहा कि इस बार भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

सोशल मीडिया पर की गीदड़भभकी

एक्स पर एक पोस्ट में, आसिफ ने भारत के सैन्य और राजनीतिक नेताओं की हालिया टिप्पणियों को अपनी खोई हुई विश्वसनीयता बहाल करने का एक असफल प्रयास बताया. उन्होंने सरकार पर घरेलू विरोध से लोगों का ध्यान हटाने के लिए तनाव बढ़ाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना एक देश है, हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं. इस बार, इंशाअल्लाह, भारत अपने विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा, अल्लाहु अकबर.

खुफिया सूत्रों ने कही ये बात

ख्वाजा के इस बयान के बाद शीर्ष खुफिया सूत्रों ने कहा कि ख्वाजा आसिफ की धर्म और हिंसा का हवाला देते हुए बेवक्त की गई टिप्पणी बेहद गैर-जिम्मेदाराना है और उनकी चरमपंथी मानसिकता को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि भारत की विश्वसनीयता बयानबाजी पर नहीं, बल्कि कार्रवाई पर टिकी है.सूत्रों ने दावा किया कि भारत के सशस्त्र बलों ने पेशेवर, संयमित और सटीक तरीके से काम किया, जबकि पाकिस्तान आंतरिक अस्थिरता और वैश्विक अलगाव को छिपाने के लिए शेखी बघारता और दुष्प्रचार का इस्तेमाल करता है.

जनरल उपेंद्र ने दी थी चेतावनी

ख्वाजा का ये बयान भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा शुक्रवार को पाकिस्तान को चेतावनी दिए जाने के बाद आया है. उन्होंने कहा था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं दिखाएगा और भविष्य में जवाबी कार्रवाई इस्लामाबाद को सोचने पर मजबूर कर देगा. ऐसे में अगर पाकिस्तान को भूगोल में रहना है तो उसे आतंकवाद को रोकना होगा. इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह ने खुलासा किया था कि भारत ने F-16 और J-17 सहित 12-13 उच्च तकनीक वाले पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया था.

भारत ने सिखाया था सबक

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर हमला किया था. इसमें कई आतंकियों की जान चली गई थी. इसके बाद दोनों देशों में जंग छिड़ गई और भारत ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान को मार गिराया, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जिसके बाद पाकिस्तान सीजफायर की भीख मांगने लगा तब जाकर दोनों देशों में जंग खत्म हुई.