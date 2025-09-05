 'हम तय करेंगे कि यहां कौन रहेगा?'...पाकिस्तान ने UN की अपील ठुकराई, भूकंपग्रस्त अफगानिस्तान पर नहीं खाया तरस
Advertisement
trendingNow12910287
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'हम तय करेंगे कि यहां कौन रहेगा?'...पाकिस्तान ने UN की अपील ठुकराई, भूकंपग्रस्त अफगानिस्तान पर नहीं खाया तरस

Pakistan News: पाकिस्तानियों ने पिछले चार दशकों से अफगानों की मेजबानी की है, चाहे सोवियत आक्रमण का दौर हो या फिर 2021 में तालिबान की वापसी. लेकिन अब पाकिस्तान का रुख सख्त हो गया है. पाकिस्तान सरकार अफगान नागरिकों को देश से निकालने की अपनी योजना पर अड़ी हुई है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हम तय करेंगे कि यहां कौन रहेगा?'...पाकिस्तान ने UN की अपील ठुकराई, भूकंपग्रस्त अफगानिस्तान पर नहीं खाया तरस

अफगानिस्तान हाल ही में आए खौफनाक भूकंप से जूझ रहा है. इस भीषण भूकंप में अब तक 2,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार अफगान नागरिकों को देश से निकालने की अपनी योजना पर अड़ी हुई है.  इस कार्रवाई को रोकने के लिए UN ने पाकिस्तान से अपील की थी. लेकिन, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की अपील को नजरअंदाज कर दिया. 

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस कार्रवाई से उन परिवारों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं, जो सालों से या अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजार चुके हैं. वहीं, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ऐसे वक्त में जब भूकंप प्रभावित इलाकों में लोग पहले ही बेघर और परेशान हैं, पाकिस्तान का यह कदम हालात को और मुश्किल पैदा कर सकता है.

पाकिस्तान ने UN की अपील को ठुकराया

यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कमिश्नर (UNHCR) फिलिपो ग्रांदी ने पाकिस्तान से अपील की कि अफगानिस्तान में भूकंप जैसी बड़ी आपदा को देखते हुए अफगान नागरिकों को निकालने की कार्रवाई रोकी जाए. उन्होंने कहा, 'मैं पाकिस्तान सरकार से अपील करता हूं कि अवैध विदेशियों को वापस भेजने की योजना को फिलहाल रोक दें.' लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने इस अपील को खारिज कर दिया. प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, 'जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें पाकिस्तान छोड़ना ही होगा. यही पाकिस्तान कर रहा है और यही काम यूरोप समेत अन्य देश भी करते हैं. यह हमारी जमीन है, यहां कौन रहेगा, इसका फैसला हम करेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

'पाकिस्तान में कौन रहेगा, इसका फैसला हम करेंगे'

पाकिस्तानियों ने पिछले चार दशकों से अफगानों की मेजबानी की है, चाहे सोवियत आक्रमण का दौर हो या फिर 2021 में तालिबान की वापसी. लेकिन अब पाकिस्तान का रुख सख्त हो गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने फिर दोहराया कि 'जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें देश छोड़ना होगा. यही पाकिस्तान कर रहा है और यही अन्य देश भी करते हैं. यह हमारी जमीन है, यहां कौन रहेगा, इसका फैसला हम करेंगे.'

WHO का अनुमान क्या है?

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) का अनुमान है कि हाल ही में पाकिस्तान से लौटे करीब 27 लाख अफगान नागरिक उन जिलों में बस गए हैं, जहां भूकंप से भारी तबाही हुई है. वहीं, जर्मनी जाने की इंतजार कर रहे कई अफगान नागरिकों ने शिकायत की है कि पुलिस बार-बार उन गेस्ट हाउसों पर छापे मार रही है, जहां वे महीनों से अपने केस पूरे होने का वेट कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों में ईरान और पाकिस्तान से चार मिलियन (40 लाख से ज्यादा) अफगान नागरिकों को वापस भेज दिया गया है. इनमें से कई का जन्म और पालन-पोषण पाकिस्तान में हुआ था, जबकि कुछ ने पाकिस्तान को पश्चिमी देशों तक पहुंचने के लिए एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया.

स साल 4.43 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला बाहर 

वहीं, पाकिस्तान ने 2023 में हिंसक हमलों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की और अफगानों को आतंकी और अपराधी करार दिया. यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, तब से अब तक 12 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को पाकिस्तान से वापस भेजा जा चुका है, जिनमें से अकेले इस साल 4.43 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं.

डेडलाइन और डिपोर्टेशन

अब यह अभियान उन 13 लाख रिफ्यूजी को भी निशाना बना रहा है, जिनके पास UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी) द्वारा जारी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं. पाकिस्तान ने उन्हें 1 सितंबर तक का वक्त दिया है. इसके बाद अगर वे नहीं लौटे, तो उन्हें अरेस्ट कर जबरन वापस भेज दिया जाएगा. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपील के बावजूद पाकिस्तान का कहना है कि यह डिपोर्टेशन प्राकृतिक आपदा के बीच भी जारी रहेगा.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

PakistanUN

Trending news

'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
;