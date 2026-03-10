India-Pakistan: जिस मुरीद एयरबेस को भारत ने किया था तबाह, उसे रिपेयर भी नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, गिरा दी पूरी बिल्डिंग

India Attack Pakistan: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की भारत ने जो हालत की है, उससे वह अब तक उबर नहीं पा रहा है. भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने कमांड सेंटर तक को रिपेयर नहीं कर पा रही है. हाल की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चकवाल के पास अपने सबसे बड़े मुरीद एयरबेस पर एक खास कमांड और कंट्रोल सेंटर को रिपेयर करने और ठीक करने की पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की कोशिशें नाकाम हो गई हैं.

रिपेयरिंग का काम हो गया फेल

NDTV से मिली वैंटोर की 28 फरवरी की एक इमेज से पता चलता है कि मुरीद एयर बेस पर रिपेयर का काम फेल हो गया है. बिल्डिंग का बीच का हिस्सा, जिस पर हमला हुआ था और बाद में तिरपाल से ढक दिया गया था, अब उसमें गुलाबी-लाल रंग का मलबा और खुली जमीन दिख रही है, जो कामयाब रीबिल्डिंग के बजाय गिराए जाने या गिरने जैसा है. मई 2025 के हमले का लंबे समय तक असर लगभग दस महीने बाद भी साफ नजर आ रहा है.

सैटेलाइट इमेज एनालिस्ट डेमियन साइमन कहते हैं, 'हाल की इमेज से अब यह कन्फर्म होता है कि स्ट्रक्चर पूरी तरह से गिरा दिया गया है.'

क्या बोले एक्सपर्ट्स?

उन्होंने आगे कहा,'इस डेवलपमेंट से पता चलता है कि स्ट्राइक का असर शायद छत से कहीं आगे तक और बिल्डिंग के अंदरूनी स्ट्रक्चर के गहरे हिस्सों तक फैला होगा. फैसिलिटी को हटाने के फैसले से यह पक्का पता चलता है कि एयरस्ट्राइक से बिल्डिंग के अंदर (लगभग 35x30 मीटर) काफी स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ, जिससे आखिरकार साइट अनसेफ और रिपेयर के लायक नहीं रही.'

मुरीद उन दस पाकिस्तानी एयरबेस में से एक था, जिस पर इंडियन एयरफोर्स ने 10 मई 2025 को सुबह 2 बजे से 5 बजे के बीच हमला किया था. यह हमला पाकिस्तान के सीजफायर की टेबल पर आकर लड़ाई खत्म करने की पेशकश करने से कुछ घंटे पहले हुआ था. माना जाता है कि इस रिपोर्ट में बताई गई जगह इस बेस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स से चलने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) के लिए कमांड-एंड-कंट्रोल नोड के तौर पर काम करती थी. भारतीय वायुसेना ने उसी बेस पर एक अंडरग्राउंड जगह पर भी हमला किया.एक पुरानी रिपोर्ट में पहले इस अंडरग्राउंड जगह के दो एंट्रेंस में से एक से मुश्किल से 30 मीटर दूर एक 3 मीटर चौड़ा म्यूनिशन इम्पैक्ट क्रेटर बताया गया था.

स्ट्रक्चर की छत को हुआ नुकसान

साइमन ने कहा, 'भारत के मई 2025 के एयरस्ट्राइक के बाद इकट्ठा की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि इस स्ट्रक्चर की छत को नुकसान हुआ था, जिसे बाद में नुकसान का असेसमेंट करते समय तिरपाल से ढक दिया गया था. दिसंबर 2025 की बाद की तस्वीरों से पता चला कि पूरी जगह को तिरपाल और कंस्ट्रक्शन मेश से लपेटा गया था, जिससे पता चलता है कि रिपेयर का काम शुरू हो गया था.'

पेनेट्रेटर वॉरहेड्स का हुआ इस्तेमाल

भारतीय वायुसेना के हमले की रिपोर्ट के तुरंत बाद, 10 मई 2025 को ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि बीच की बिल्डिंग्स को साफ नुकसान हुआ है. नुकसान का पैटर्न ऊपरी धमाके के असर के बजाय, छत में लोकल छेद और अंदर से गिरने को लेकर है. इससे साफ पता चलता है कि अंदर धमाका करने से पहले मजबूत स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए पेनेट्रेटर वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया गया था. यह कमांड सेंटर्स जैसे मजबूत मिलिट्री टारगेट्स पर हमलों जैसा ही है, जहां अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार कंक्रीट की छतों को भेदते हैं.

क्या SCALP मिसाइल दागी थी भारत ने?

हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया कि उसने खास टारगेट्स पर हमला करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया है, लेकिन नुकसान का तरीका और लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी, इंडियन एयरस्पेस के अंदर से IAF राफेल फाइटर्स से लॉन्च की गई SCALP एयर-टू-सरफेस प्रिसिजन म्यूनिशन के इस्तेमाल का इशारा देती है.