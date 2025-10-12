Advertisement
Pakistan: बॉर्डर पर पीट रहा अफगानिस्तान, अब घर में इस बीमारी का कहर, पाकिस्तानियों ने जमकर उतारा गुस्सा

Dengue in Pakistan: डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को पेशावर के सुफैद ढेरी इलाके को 'चिकनगुनिया प्रकोप क्षेत्र' घोषित कर दिया. यहां मच्छरों के काटने से होने वाले वायरल बुखार के 16 मामले सामने आए थे.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:27 PM IST
Pakistan Dengue: पाकिस्तान के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं. एक तरफ बॉर्डर पर अफगानिस्तान उसे पीट रहा है तो वहीं घर में डेंगू जैसी बीमारी ने कहर बरपाया हुआ है. पड़ोसी मुल्क का पंजगुर जिला इन दिनों डेंगू की मार झेल रहा है, जिसस इलाके में हड़कंप मच गया है. लोकल मीडिया ने रविवार को बताया कि कई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के इस वायरस से संक्रमित होने की खबर मिली है.

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सांसदों और लोगों ने बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई है और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से किए जा रहे उपायों को नाकाफी बताया है.

कई लोगों में वायरल की पुष्टि

रिपोर्ट्स के अनुसार, कराची से आए कई लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है. वहीं ये जिले के विभिन्न इलाकों, खासकर खुदाबदान और चिटकन इलाकों में फैल रहा है.

निवासियों ने कहा कि अधिकारियों की ओर से कीटनाशकों का छिड़काव करने में लापरवाही और डेंगू कंट्रोल यूनिट नहीं होने की वजह से इस बीमारी का प्रकोप और बढ़ गया है.

डेंगू से निपटने का नहीं कोई सिस्टम

एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया, 'पंजगुर की आबादी लगभग दस लाख है, फिर भी डेंगू से निपटने के लिए कोई अच्छा सिस्टम नहीं है.' सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार, बरसों से मच्छर-रोधी स्प्रे अभियान प्रतीकात्मक ही रहे, ये वास्तविक कार्रवाई के बजाय केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित रहे हैं.

नेशनल पार्टी के नेता और बलूचिस्तान विधानसभा में उप संसदीय नेता रहमत सालेह बलूच ने स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने बलूचिस्तान सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) से डॉक्टरों का दल भेजने और प्रकोप को रोकने के लिए आपातकालीन उपाय करने की गुजारिश की है.

अधिकारियों के फूले हाथ-पैर

रहमत सालेह बलूच ने प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग से पंजगुर को डेंगू प्रभावित जिला घोषित करने और इमरजेंसी कदम उठाने को कहा है, जिसमें फ्यूमिगेशन (मच्छरों या कीटों को मारने के लिए एक बंद स्थान में जहरीली गैस (फ्यूमिगेंट) का इस्तेमाल), जन जागरूकता अभियान और डॉक्टरी सुविधाओं में सुधार शामिल हैं.

स्थानीय लोगों और नागरिक समाज संगठनों ने प्रांतीय विधानसभा सदस्यों असदुल्लाह बलूच और रहमत सालेह बलूच से प्रांतीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने और पंजगुर अस्पताल में एक डेंगू उपचार इकाई की स्थापना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है.

16 मामले आए सामने

इस बीच, डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को पेशावर के सुफैद ढेरी इलाके को 'चिकनगुनिया प्रकोप क्षेत्र' घोषित कर दिया. यहां मच्छरों के काटने से होने वाले वायरल बुखार के 16 मामले सामने आए थे.

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, चिकनगुनिया के मामले उन इलाकों में सामने आए हैं जहां डेंगू का प्रकोप ज्यादा है. इसमें कहा गया है कि प्रकोप को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं.

(इनपुट-IANS)

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

