Advertisement
trendingNow12965791
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'यहां कोई ट्रंप कार्ड नहीं चलेगा...', अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सरकार के नुमाएंदे की बेबसी

ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कैसे तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूटे. वहीं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पाक पीएम शहबाज शरीफ के नजदीकी नजम सेठी ने एक टीवी डिबेट में यहां तक कह दिया कि अब यहां ट्रंप भी कुछ नहीं कर सकते हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'यहां कोई ट्रंप कार्ड नहीं चलेगा...', अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सरकार के नुमाएंदे की बेबसी

इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान अपने कदम स्थिर भी नहीं कर पाया था कि पड़ोसी मुल्क ने उसे झकझोर कर रख दिया. अपने पड़ोसी मुल्क से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान हताश और बेबस नजर आने लगा है. बीते दिनो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीमा पर तनाव खुली जंग में तब्दील हो गया. ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कैसे तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूटे. वहीं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पाक पीएम शहबाज शरीफ के नजदीकी नजम सेठी ने एक टीवी डिबेट में यहां तक कह दिया कि अब यहां ट्रंप भी कुछ नहीं कर सकते हैं.  

तालिबानी हमलों से बचकर भागते हुए पाकिस्तानी सेना के जवानों को अपनी पतलून छोड़कर भागना पड़ा. पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे और हथियारबंद तालिबानियों के जश्न की ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गईं. सोशल मीडिया पर तालिबानी ऐसी-ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ऑर्मी शर्मसार हो गई है. दोनों देशों के बीच 48 घंटे तक गोलीबारी और झड़पें होती रहीं, जिसके बाद अंततः संघर्ष विराम की घोषणा हुई. यह अस्थायी शांति समझौता पाकिस्तान के लिए थोड़ी देर के लिए भले ही राहत भरा हो लेकिन उसके मनोबल पर गहरी चोट छोड़ गया.

क्या ट्रंप सुलझा देंगे अफगानिस्तान-पाक की भिड़ंत?
सीमा पर तनाव और कूटनीतिक नाकामी के बीच पाकिस्तान में अब यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संकट को सुलझा सकते हैं? पाकिस्तानी मीडिया में ट्रंप को लेकर यह उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि उनके समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में दुनिया की आठ बड़ी लड़ाइयों में शांति समझौते कराए थे.इस चर्चा के बीच पाकिस्तानी टीवी चैनल 'समा' पर प्रसारित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी ने इस उम्मीद पर ठंडा पानी डाल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

यहां नहीं चलेगा ट्रंप कार्ड, पाक पत्रकार का दावा
पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल 'समा' पर एक डिबेट शो में एंकर के इस सवाल 'तो अब यहां ट्रंप कार्ड चलेगा', पर जवाब देते हुए कहा, 'अब यहां कोई ट्रंप कार्ड नहीं चलेगा. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब पहले कभी नहीं रहे, जितने आज हैं. इन हालात में ट्रंप भी कुछ नहीं कर सकते. वे जिस दूत को भेजेंगे, वो अफगानिस्तान में एंटी-पाकिस्तान छवि रखता है, इसलिए उससे कोई रचनात्मक बातचीत संभव नहीं होगी.' सेठी ने आगे कहा कि पाकिस्तान को यह समझना होगा कि कूटनीतिक संकटों का समाधान अब किसी बाहरी ताकत के सहारे नहीं होगा। अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद, आतंकवाद के आरोप और राजनीतिक अविश्वास की यह खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि ट्रंप का करिश्मा भी इसे नहीं भर सकता.

सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाए शाहबाज, बोले- गेंद अब तालिबान के पाले में
फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस मामले को लेकर तालिबान से बातचीत करने को तैयार हैं. पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि अब ये अफगानिस्तान पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा? उन्होंने कहा था कि अगर तालिबान चाहे तो शहबाज स्थायी युद्धविराम पर बात कर सकते हैं. यहां पर सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि इसके बाद शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि पाकिस्तानी फौजों पर तालिबानी हमले के पीछे भारत का हाथ है. यहां पाकिस्तान की बेबसी झलकती है कि अपनी फौज को बहुत बहादुर समझने वाला पाकिस्तान तालिबानी लड़ाकों से भी हार गया.

यह भी पढ़ेंः 'गेंद अब तालिबान के पाले में...' सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाए पाक PM शहबाज शरीफ

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PakistanTaliban

Trending news

'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
Goa News
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
Shimla
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
Rahul Gandhi
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक