अमेरिकी हमले से बचाने के लिए अपने एयरबेस में छिपा ईरानी जेट्स, फिर दुनिया से 'डबल गेम' कर गया पाकिस्तान

Pakistan Double Game in US Iran War: पश्चिम एशिया में जंग रुकवाने के लिए मध्यस्थ बनने का नाटक कर रहे पाकिस्तान का दोगला चेहरा फिर दुनिया के सामने आ गया है. सामने आई ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों से बचाने के लिए ईरान ने अपने सभी लड़ाकू विमानों को सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर खड़े कर दिए थे. इसकी मंजूरी खुद पाकिस्तानी सरकार ने दी थी. जबकि अपने नागरिक विमानों को अफगानिस्तान में खड़ा करवाया गया था.

पाकिस्तान का दोगला चेहरा हुआ उजागर

CBS ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट प्रकाशित की है. रिपोर्ट के मुताबिक, जंग के दौरान पाकिस्तान ने डबल गेम खेला. उसने ईरान के लड़ाकू विमानों को सीक्रेट तरीके से अपने नूर खान एयरबेस पर खड़ा करने की अनुमति दे दी. ऐसा करके पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था. लेकिन अंदरखाने वह ईरान को सपोर्ट करने में लगा था. ऐसा करके उसने अमेरिकी हमलों से ईरान के विमानों को बचा लिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ युद्धविराम की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद, तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान एयर फोर्स बेस नूर खान में भेजे. यह बेस रावलपिंडी के पास स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है. इस ठिकाने पर ईरानी प्लेन खड़े करवाकर पाकिस्तान ने इजरायल-यूएस को धोखा दे दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान की भूमिका की जांच की जाएगी- यूएस

पाकिस्तान का यह दोगला रवैया सामने आने के बाद अमेरिका में नाराजगी देखने को मिली है. अमेरिकी सीनेटर लिंडसी ग्राहम ने पोस्ट करके कहा, 'अगर यह तथ्य सही है, तो पाकिस्तान की ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका की पूरी समीक्षा जरूरी हो जाएगी. पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों के इजरायल के प्रति पिछले बयानों को देखते हुए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर यह सच हो.'

उधर, पश्चिम एशिया में खुले युद्ध की आशंका तेज होती जा रही है. WSJ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी मिडिल ईस्ट की ओर रवाना की है. यह पनडुब्बी जिब्राल्टर पहुंच गई है. यह एक दुर्लभ मौका है, जब अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है कि उसकी परमाणु पनडुब्बी कहां है.

मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रही परमाणु पनडुब्बी

यूएस का यह कबूलनामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान का ताजा शांति प्रस्ताव ठुकराने एक दिन बाद सामने आई है. यूएस नेवी ने एक बयान में बताया कि ओहियो-क्लास परमाणु पनडुब्बी ब्रिटेन के जिब्राल्टर एरिया में पहुंच गी है. यह बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे आमतौर पर 'बूमर' कहा जाता है. यह पनडुब्बी परमाणु हथियार छोड़ने के लिए डिजाइन की गई है.

यूएस की सैन्य तैयारियों के बीच ईरानी संसद के स्पीकर एमबी गालिबाफ ने धमकी दी है. एक बयान में गालिबाफ ने कहा, 'हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं. गलत रणनीति और गलत फैसले हमेशा गलत नतीजे देते हैं. यह बात पूरी दुनिया समझ चुकी है. हम सभी विकल्पों के लिए तैयार हैं, वे हैरान रह जाएंगे.'

दूसरा रास्ता अपनाया तो नुकसान उठाएंगे- ईरान

ईरानी संसद के स्पीकर ने आगे कहा, 'उनके पास ईरानी लोगों के अधिकारों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि 14 सूत्री प्रस्ताव में कहा गया है. अगर वे कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं तो वह पूरी तरह नाकाम रहेगा. जितना ज्यादा वे टालमटोल करेंगे, अमेरिकी टैक्सपेयर का उतना ही ज्यादा पैसा बर्बाद होगा.'