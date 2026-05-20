पाक की खूबसूरत 'ड्रग्स क्वीन', जांच में फंसी तो पूर्व पीएम से जोड़ा कनेक्शन; क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान में एक ड्रग्स तस्करी करने वाली महिला ने पाक के पूर्व पीएम का नाम लेते हुए ऐसे दावे कर दिए हैं, जिसने वहां की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. ड्रग्स माफिया के दावे के बाद पाकिस्तान में नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है.
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Pakistan News: आतंक का गढ़ माने जाने वाला पाकिस्तान अब ड्रग्स माफियाओं के राजनीतिक रिश्तों को लेकर चर्चा के केंद्र में बना है. पाकिस्तान की एक चर्चित ड्रग तस्कर पिंकी ने पाक के पूर्व पीएम का नाम लेते हुए कई सनसनीखेज दावे किए, जिसके बाद देश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. पिंकी को पाकिस्तान में लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है कि पूरे इलाके में उसका खौफ है. पिंकी के दावों के बाद देश में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है.
दरअसल, कराची की लेडी डॉन यानी पिंकी पर काफी लंबे समय तक ड्रग्स तस्करी के आरोप लगे. पिछले दिनों उसको गिरफ्तार किया गया और जब ड्रग्स से जुड़े मामले में उससे पूछताछ की गई, तो उसने पाकिस्तान के पूर्व पीएम राजा परवेज अशरफ का नाम लिया और दावा कर दिया कि उसके संबंध सत्ता में रहे बड़े-बड़े लोगों से रहे हैं. हालांकि, पूर्व पीएम अशरफ ने पिंकी के इस दावे को खारिज किया है. आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं...
पाकिस्तान के कराची में रहने वाली पिंकी को कुख्यात लेडी डॉन या 'पिंकी' के नाम से जाना जाता है. पिंकी पर ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं और हाल में ही उसको गिरफ्तार किया गया था. उससे डर का आलम यह है कि पुलिस ने भी उसको गिरफ्तार करने के दौरान हथकड़ी नहीं पहनाई. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जब जांच शुरू की, तो पिंकी ने दावा किया कि उसका राजनीतिक क्षेत्र के बड़े-बड़े लोगों से पहचान है.
पाक के पूर्व पीएम राजा परवेज अशरफ ने इस ड्रग्स माफिया महिला के दावों को खारिज किया और कहा कि उनका दीन पूरी तरीके से साफ सुथरा रहा है और उनका किसी भी गैरकानून गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है. पाक के पूर्व पीएम ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है और कहा कि उनकी छवि को धुमिल करने की कोशिश की गई है.
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जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया पाकिस्तान में विपक्ष और सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं. इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है. लोगों ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है.
बता दें कि पाकिस्तान में ड्रग्स तस्करी से जुड़े राजनीतिक संरक्षण का यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी इस प्रकार के मामलों को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. इस बीच ड्रग्स तस्कर पिंकी ने एक बार फिर ऐसे दावे कर के पाकिस्तान की राजनीति के साथ कानून व्यवस्था में नई बहस छेड़ दी है.
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