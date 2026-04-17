अवाम को बेबस छोड़ दूसरे देशों में घूम रहे मुनीर और शहबाज, अंधेरे में जीने को मजबूर हुए पाकिस्तानी; LNG के लिए तरसा पड़ोसी मुल्क

Load Shedding in Pakistan: पाकिस्तान जैसे मुल्क शायद ही दुनिया में कोई है. ऐसा लग रहा है कि वहां के टॉप नेताओं को अपने देश की जनता से कोई मतलब ही नहीं है. तभी तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं और जिन्हें देश की जनता का ध्यान रखना चाहिए वह पीएम शहबाज शरीफ तुर्किये में हैं. पाक के दोनों टॉप नेता देश के बाहर अपने मुल्क की छवि बना रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान की जनता बड़ी बिजली संकट से जूझ रही है.

दरअसल, पाकिस्तान इस समय बहुत गंभीर बिजली संकट के चपेट में हैं. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि देश के ग्रामीण इलाकों को छोड़िए, बड़े-बड़े शहरों में भी कई घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है. सरकार की ओर से बिजली कटौती का शेड्यूल तय किया गया है, लेकिन इससे कहीं अधिक समय तक बिना किसी पूर्व सूचना के कटौती की जा रही है. यही कारण है पाक की अवाम में त्राही मची है.

कारोबार ठप होने के कागार पर

पाक के शहरों में बिजली कटौती के कारण लोग तो परेशान है हीं, इसके अलावा कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ा है. कुछ शहरों में 15 घंटे तक की कटौती की जा रही है, जिस उद्योग धंधों के साख रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित है. जहां एक ओर सरकार लोगों से इस असुविधा के लिए माफी मांग रही है, तो दूसरी ओर लोग मारपीट करने पर उतारू हैं.

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पाकिस्तान में क्यों बढ़ी बिजली की किल्लत ?

मीडिया रिपोर्ट्स के कारण पाकिस्तान में एलएनजी संकट के कारण बिजली की समस्या खड़ी हो गई है. बताया जाता है कि करीब 3400 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त कमी से पाकिस्तान के कई इलाके इस समय जूझ रह हैं. इधर, गर्मी के कारण बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है. चूंकि, पाकिस्तान के कई पावर हाउस ऐसे हैं, जो एलएनजी से ही चलते हैं. वहीं, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बाद एलएनजी की आपूर्ति बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिस कारण बिजली संकट खड़ा हो गया है.

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बिजली कटौती से त्रस्त जनमानस

पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में 10 घंटे से अधिक की कटौती हो रही है. लाहौर में 3 से 8 घंटे बिना किसी सूचना के कटौती की जा रही है. इसके अलावा इस्लामाबाद/रावपिंडी जैसे शहरों में 10 से 16 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है. केवल शहर ही नहीं पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में और भी बुरा हाल है, जहां 20 घंटों तक की कटौती की जा रही है.

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