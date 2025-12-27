Advertisement
trendingNow13055125
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनडिग्री हाथ में, पासपोर्ट जेब में! पाकिस्तान के काबिल लोग छोड़ रहे हैं देश? आर्मी चीफ मुनीर बोले- हमें तो फायदा हो रहा!

डिग्री हाथ में, पासपोर्ट जेब में! पाकिस्तान के काबिल लोग छोड़ रहे हैं देश? आर्मी चीफ मुनीर बोले- हमें तो फायदा हो रहा!

Pakistan News: पाकिस्तान में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब देश के पढ़े लिखे लोग देश छोड़ना शुरू कर दिए हैं. डॉक्टरों और इंजीनियरों का तेजी से पाकिस्तान छोड़ना अब सिर्फ पलायन नहीं बल्कि एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है. पिछले दो सालों में हजारों की संख्या में डॉक्टर और इंजीनियर देश को अलविदा कह दिया है जिससे शहबाज शरीफ सरकार की चिंता और बढ़ा दी है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिग्री हाथ में, पासपोर्ट जेब में! पाकिस्तान के काबिल लोग छोड़ रहे हैं देश? आर्मी चीफ मुनीर बोले- हमें तो फायदा हो रहा!

Pakistan Brain Drain: भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. एक तरफ जहां देश गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है तो वहीं अब एक और परेशानी पाक की टेंशन बढ़ा रही है. पाकिस्तान अब आर्थिक और राजनीतिक परेशानी के बीच टैलेंट क्राइसिस का भी दौर शुरू हो गया है. टैलेंट क्राइसिस यानी पाकिस्तान के इंजीनियर और डॉक्टर अब मुल्क ही छोड़ रहे हैं. हाल ही में सामने आए सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले दो सालों में पाकिस्तान से 11,000 इंजीनियर और 5,000 डॉक्टर ने देश को बाय-बाय कह दिया है. 

पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर हो रहे ‘ब्रेन ड्रेन’ ने न सिर्फ देश की स्वास्थ्य और तकनीकी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के उस बयान पर भी विवाद खड़ा कर दिया है जिसमें उन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर के इस पलायन को ब्रेन गेन बताया था. यही कारण है कि अब यह मामला पाकिस्तान की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है.

आंकड़े बता रहे पाक का हाल
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक-

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान से बीते दो साल में 5,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने देश छोड़ दिया. इसके साथ ही करीब 11,000 इंजीनियरों ने भी पाक को अलविदा कह दिया है. करीब 13,000 पेशेवर देश से बाहर चले गए. वहीं 2011 से 2024 के बीच नर्सों के पलायन में 2,144% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है.

फ्रीलांसिंग सेक्टर पर भी मंडरा रहा है संकट
पूर्व सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने इस आंकड़े को शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग हब है लेकिन बार-बार इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से 2.37 मिलियन यानी 23.7 लाख फ्रीलांसिंग नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. इससे पाक को लगभग 1.62 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है.

असीम मुनीर का दांव पड़ गया उल्टा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2024 के अगस्त में अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पलायन को लेकर बड़ी बात कही थी. उन्होंने कहा था कि यह ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है.  मुनीर के इसी बयान को लेकर अब सोशल मीडिया पर पाक की आम जनता और जानकार उन्हें आड़े हाथों लिया है. पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि जब देश के सबसे पढ़े-लिखे लोग असुरक्षा और आर्थिक तंगी के कारण देश से बाहर चले जा रहे हैं तो इसे फायदा बताना जनता की बुद्धिमत्ता का अपमान है.

एयरपोर्ट पर शुरू हुई सख्ती
पाकिस्तान से बढ़ते पलायन को देखते हुए शहबाज सरकार ने एयरपोर्ट पर सख्ती कर दी है. बात करें इस साल की तो अब तक 66,154 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया जो बीते साल की तुलना में करीब दोगुना है. इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो विदेशों में भिखारी के रूप में जाने की कोशिश कर रहे थे जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि खराब हो रही है.

ये भी पढे़ंः क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच

इस मामले को लेकर इमरान खान की PTI पार्टी के एक नेता साजिद सिकंदर अली ने कहा कि पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन कोई रहस्य नहीं है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पाक में कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई रिसर्च फंडिंग नहीं, कोई नौकरी नहीं. PhD करने वाले खाली लैब में लौटते हैं  और प्रोफेशनल बंद मार्केट में. आप लोगों को एयरपोर्ट पर बेइज्जत करके टैलेंट को नहीं रोक सकते रोक सकते हैं तो सिर्फ मौके बनाकर.

ये भी पढ़ेंः 'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsPakistan Brain Drain

Trending news

क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें